Погода
$ 68.31 - 68.52
€ 79.57 - 80.47

Землю с могилы кыргызстанца, погибшего во время ВОВ, передали на родину

219  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 июня 2018 года сотрудник Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации выехал в поселок Красный, Краснинского района, Смоленской области, где состоялась официальная церемония передачи контейнера с братской землей, где был похоронен кыргызстанец С.Джамангызов, который погиб во время Великой отечественной войны под Смоленском.

В церемонии участвовали руководитель Представительства МИД России в г.Смоленск А.И.Линев, глава Краснинского района В.Н.Попков, ученики местных школ и жители п.Красный. Также при содействии Представительства МИД России в г.Смоленск, руководства администрации Краснинского района и сотрудников Краснинского краеведческого музея имени супругов Ерашовых, сотрудником Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации были получены архивные материалы о солдате С.Джамангызове и его боевом пути в ходе Великой отечественной войны.

Выступившие на церемонии отметили важность сохранения памяти о героическом подвиге советских солдат, которые ценой своей жизни сдержали наступление вражеских сил.

В ближайшее время контейнер с братской землей, фотографии и все архивные материалы будут переданы родному сыну С.Джамангызова в Кыргызстан.

URL: https://www.vb.kg/371250
Теги:
ВОВ, Россия, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  