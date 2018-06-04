Землю с могилы кыргызстанца, погибшего во время ВОВ, передали на родину

1 июня 2018 года сотрудник Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации выехал в поселок Красный, Краснинского района, Смоленской области, где состоялась официальная церемония передачи контейнера с братской землей, где был похоронен кыргызстанец С.Джамангызов, который погиб во время Великой отечественной войны под Смоленском.

В церемонии участвовали руководитель Представительства МИД России в г.Смоленск А.И.Линев, глава Краснинского района В.Н.Попков, ученики местных школ и жители п.Красный. Также при содействии Представительства МИД России в г.Смоленск, руководства администрации Краснинского района и сотрудников Краснинского краеведческого музея имени супругов Ерашовых, сотрудником Посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации были получены архивные материалы о солдате С.Джамангызове и его боевом пути в ходе Великой отечественной войны.

Выступившие на церемонии отметили важность сохранения памяти о героическом подвиге советских солдат, которые ценой своей жизни сдержали наступление вражеских сил.

В ближайшее время контейнер с братской землей, фотографии и все архивные материалы будут переданы родному сыну С.Джамангызова в Кыргызстан.