Погода
$ 68.31 - 68.52
€ 79.57 - 80.47

Этим летом купаться в бассейнах и озерах - опасно!

807  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам 4 месяцев 2018 г всего по республике зарегистрировано 10 случаев (и.п.0,2) против 27 сл.(и.п.0,4), зафиксировано снижение в 2 раза, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Информация от ведомства:

Для менингококковой инфекции характерна цикличность и сезонность, циклические подъемы заболеваемости повторяются через каждые 15-20 лет, По данным многолетней динамики заболеваемости с конца 2013 г. в республике наблюдался очередной подъем заболеваемости, с 2017 г. идет постепенное снижение заболеваемости.

Менингококковая инфекция инфекционное заболевание. Источником инфекции является больной человек и носители менингококковой инфекции. Наибольшую эпидемическую опасность представляют люди, не имеющие клинических признаков болезни - носители менингококковой инфекции.

Путь передачи менингококковой инфекции воздушно-капельный, для менингококковой инфекции характерна зимне-весенняя сезонность.

Зимне-весенняя сезонность объясняется снижением резистентности слизистой оболочки, носоглотки в связи с большой частотой вирусных заболеваний респираторного тракта, колебаниями температуры воздуха и повышенной влажностью, нахождение людей в помещениях в холодное время года, а также снижением иммунитета.

Восприимчивость к инфекции всеобщая, но чаще болеют дети до 5 летнего возраста. Заражение осуществляется при тесном общении на близком расстоянии.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью и лечение на дому приведет к летальному исходу.

Характерные симптомы:

Типичным в клинике менингококковой инфекции является

- острое начало болезни с повышением температуры тела до 40-41 С

- головная боль, диффузная (распирающего характера) или преобладающая в лобно-височной области

- рвота многократная, не связанная с приемом пищи, не приносящая облегчения

- озноб, вялость, бледность кожи, отказ от еды и питья.

- нарушение сознания и сна, судороги.

Профилактика:

- исключение контакта с больным, использование индивидуальных средств защиты (повязок и респираторов), тщательное мытье рук

- закаливание организма и занятия спортом,

- своевременное лечение острых и хронических инфекционных заболеваний ЛОР органов, способных стать причиной развития менингита.

Энтеровирусные менингиты

Энтеровирусные менингиты – вирусное инфекционное заболевание, характеризующиеся лихорадкой, рвотой, сильными головными болями.

Возбудитель – вирусы. Характерна сезонность, которая значительно повышается весной и летом. Вирус попадает в организм человека через желудочно-кишечный тракт, размножается там, а затем поражает ЦНС.

Инкубационный период при энтеровирусных серозных менингитах составляет в среднем около 7 дней.

Энтеровирусы очень любят влажную среду и воду, но могут встречаться и в загрязненных вирусами продуктах питания, а также для них актуален воздушно-капельный путь заражения.

В условиях лета энтеровирус при попадании в воду (бассейны, небольшие озера) хорошо размножается, и купающиеся люди могут заразиться

Клинические проявления

Заболевания энтровирусным менингитом начинается неожиданно и остро, на фоне достаточно хорошего самочувствия, резко начинает повышаться температура, могут появляться упорные головные боли, выраженные и мучительные, возникают приступы рвоты на высоте головной боли, не приносящие облегчения после себя. При этом у детей могут быть болезненные реакции на сильные звуки или яркий свет, на прикосновения к телу.

Профилактика

К мерам профилактики при энтеровирусных менингитах относятся общие гигиенические мероприятия.

Использовать при питании только свою посуду и полотенца, кипятить всю воду, которая используется для питья и приготовления еды, тщательно мыть овощи и фрукты, а также руки перед едой. Стоит отказаться от купания в открытых водоемах.

Прививок и специфической защиты от энтеровирусных менингитов пока не разработано.

URL: https://www.vb.kg/371256
Теги:
бассейн, эпидемия, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  