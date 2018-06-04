Этим летом купаться в бассейнах и озерах - опасно!

По итогам 4 месяцев 2018 г всего по республике зарегистрировано 10 случаев (и.п.0,2) против 27 сл.(и.п.0,4), зафиксировано снижение в 2 раза, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Информация от ведомства:

Для менингококковой инфекции характерна цикличность и сезонность, циклические подъемы заболеваемости повторяются через каждые 15-20 лет, По данным многолетней динамики заболеваемости с конца 2013 г. в республике наблюдался очередной подъем заболеваемости, с 2017 г. идет постепенное снижение заболеваемости.

Менингококковая инфекция инфекционное заболевание. Источником инфекции является больной человек и носители менингококковой инфекции. Наибольшую эпидемическую опасность представляют люди, не имеющие клинических признаков болезни - носители менингококковой инфекции.

Путь передачи менингококковой инфекции воздушно-капельный, для менингококковой инфекции характерна зимне-весенняя сезонность.

Зимне-весенняя сезонность объясняется снижением резистентности слизистой оболочки, носоглотки в связи с большой частотой вирусных заболеваний респираторного тракта, колебаниями температуры воздуха и повышенной влажностью, нахождение людей в помещениях в холодное время года, а также снижением иммунитета.

Восприимчивость к инфекции всеобщая, но чаще болеют дети до 5 летнего возраста. Заражение осуществляется при тесном общении на близком расстоянии.

При несвоевременном обращении за медицинской помощью и лечение на дому приведет к летальному исходу.

Характерные симптомы:

Типичным в клинике менингококковой инфекции является

- острое начало болезни с повышением температуры тела до 40-41 С

- головная боль, диффузная (распирающего характера) или преобладающая в лобно-височной области

- рвота многократная, не связанная с приемом пищи, не приносящая облегчения

- озноб, вялость, бледность кожи, отказ от еды и питья.

- нарушение сознания и сна, судороги.

Профилактика:

- исключение контакта с больным, использование индивидуальных средств защиты (повязок и респираторов), тщательное мытье рук

- закаливание организма и занятия спортом,

- своевременное лечение острых и хронических инфекционных заболеваний ЛОР органов, способных стать причиной развития менингита.

Энтеровирусные менингиты

Энтеровирусные менингиты – вирусное инфекционное заболевание, характеризующиеся лихорадкой, рвотой, сильными головными болями.

Возбудитель – вирусы. Характерна сезонность, которая значительно повышается весной и летом. Вирус попадает в организм человека через желудочно-кишечный тракт, размножается там, а затем поражает ЦНС.

Инкубационный период при энтеровирусных серозных менингитах составляет в среднем около 7 дней.

Энтеровирусы очень любят влажную среду и воду, но могут встречаться и в загрязненных вирусами продуктах питания, а также для них актуален воздушно-капельный путь заражения.

В условиях лета энтеровирус при попадании в воду (бассейны, небольшие озера) хорошо размножается, и купающиеся люди могут заразиться

Клинические проявления

Заболевания энтровирусным менингитом начинается неожиданно и остро, на фоне достаточно хорошего самочувствия, резко начинает повышаться температура, могут появляться упорные головные боли, выраженные и мучительные, возникают приступы рвоты на высоте головной боли, не приносящие облегчения после себя. При этом у детей могут быть болезненные реакции на сильные звуки или яркий свет, на прикосновения к телу.

Профилактика

К мерам профилактики при энтеровирусных менингитах относятся общие гигиенические мероприятия.

Использовать при питании только свою посуду и полотенца, кипятить всю воду, которая используется для питья и приготовления еды, тщательно мыть овощи и фрукты, а также руки перед едой. Стоит отказаться от купания в открытых водоемах.

Прививок и специфической защиты от энтеровирусных менингитов пока не разработано.