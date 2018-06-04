Этим летом купаться в бассейнах и озерах - опасно!

По итогам 4 месяцев 2018 г всего по республике зарегистрировано 10 случаев (и.п.0,2) против 27 сл.(и.п.0,4), зафиксировано снижение в 2 раза, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
Информация от ведомства:
Для менингококковой инфекции характерна цикличность и сезонность, циклические подъемы заболеваемости повторяются через каждые 15-20 лет, По данным многолетней динамики заболеваемости с конца 2013 г. в республике наблюдался очередной подъем заболеваемости, с 2017 г. идет постепенное снижение заболеваемости.
Менингококковая инфекция инфекционное заболевание. Источником инфекции является больной человек и носители менингококковой инфекции. Наибольшую эпидемическую опасность представляют люди, не имеющие клинических признаков болезни - носители менингококковой инфекции.
Путь передачи менингококковой инфекции воздушно-капельный, для менингококковой инфекции характерна зимне-весенняя сезонность.
Зимне-весенняя сезонность объясняется снижением резистентности слизистой оболочки, носоглотки в связи с большой частотой вирусных заболеваний респираторного тракта, колебаниями температуры воздуха и повышенной влажностью, нахождение людей в помещениях в холодное время года, а также снижением иммунитета.
Восприимчивость к инфекции всеобщая, но чаще болеют дети до 5 летнего возраста. Заражение осуществляется при тесном общении на близком расстоянии.
При несвоевременном обращении за медицинской помощью и лечение на дому приведет к летальному исходу.
Характерные симптомы:
Типичным в клинике менингококковой инфекции является
- острое начало болезни с повышением температуры тела до 40-41 С
- головная боль, диффузная (распирающего характера) или преобладающая в лобно-височной области
- рвота многократная, не связанная с приемом пищи, не приносящая облегчения
- озноб, вялость, бледность кожи, отказ от еды и питья.
- нарушение сознания и сна, судороги.
Профилактика:
- исключение контакта с больным, использование индивидуальных средств защиты (повязок и респираторов), тщательное мытье рук
- закаливание организма и занятия спортом,
- своевременное лечение острых и хронических инфекционных заболеваний ЛОР органов, способных стать причиной развития менингита.
Энтеровирусные менингиты
Энтеровирусные менингиты – вирусное инфекционное заболевание, характеризующиеся лихорадкой, рвотой, сильными головными болями.
Возбудитель – вирусы. Характерна сезонность, которая значительно повышается весной и летом. Вирус попадает в организм человека через желудочно-кишечный тракт, размножается там, а затем поражает ЦНС.
Инкубационный период при энтеровирусных серозных менингитах составляет в среднем около 7 дней.
Энтеровирусы очень любят влажную среду и воду, но могут встречаться и в загрязненных вирусами продуктах питания, а также для них актуален воздушно-капельный путь заражения.
В условиях лета энтеровирус при попадании в воду (бассейны, небольшие озера) хорошо размножается, и купающиеся люди могут заразиться
Клинические проявления
Заболевания энтровирусным менингитом начинается неожиданно и остро, на фоне достаточно хорошего самочувствия, резко начинает повышаться температура, могут появляться упорные головные боли, выраженные и мучительные, возникают приступы рвоты на высоте головной боли, не приносящие облегчения после себя. При этом у детей могут быть болезненные реакции на сильные звуки или яркий свет, на прикосновения к телу.
Профилактика
К мерам профилактики при энтеровирусных менингитах относятся общие гигиенические мероприятия.
Использовать при питании только свою посуду и полотенца, кипятить всю воду, которая используется для питья и приготовления еды, тщательно мыть овощи и фрукты, а также руки перед едой. Стоит отказаться от купания в открытых водоемах.
Прививок и специфической защиты от энтеровирусных менингитов пока не разработано.