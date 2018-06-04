23 сотрудника МВД наказаны по факту убийства девушки в отделении милиции

Службой внутренних расследований МВД Кыргызской Республики проведено тщательное и объективное служебное расследование в отношении сотрудников ОВД Жайылского района ГУВД Чуйской области, допустивших убийство в здании ОВД Жайылского района.

Приказом министра за допущения грубых нарушений норм Закона Кыргызской Республики "Об органах внутренних дел", Положения о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, Дисциплинарного устава органов внутренних дел Кыргызской Республики, приказа МВД Кыргызской Республики "Об эффективности работы дежурных частей органов внутренних дел", а также нарушения Кодекса "Профессиональной этики сотрудника ОВД" освобождены от занимаемых должностей: начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции Н.Сарчаев, заместители начальника ГУВД Чуйской области полковник милиции К.Жумаев и полковник милиции М.Асанов, а также начальник Жайылского РОВД полковник милиции М.Исмаилов.

Заместитель начальника Жайылского РОВД майор милиции Ж.Абыканов уволен из органов внутренних дел Кыргызской Республики - за неисполнение прямых служебных обязанностей, за халатное отношение к своим обязанностям во время дежурства ответственного от руководства, а также за ненадлежащий контроль за оперативно-следственной группы, что позволило зайти задержанному в здание Жайылского РОВД с холодным оружием и совершить убийство в здании РОВД, а также заместителю начальника Жайылского РОВД майору милиции Б.Чаргынову было объявлено о неполном служебном соответствии.

Следователь Жайылского РОВД лейтенант милиции Э.Кадышев освобожден от занимаемой должности за неисполнение своих прямых служебных обязанностей, за несвоевременное рассмотрения заявления поступившего в дежурную часть Жайылского РОВД по факту "кражи невесты", что привело к вопиющему факту убийства девушки в здании РОВД, а также вызвало общественный резонанс в обществе и очернило честь и достоинство всех сотрудников кыргызской милиции.

Заместитель начальника по руководству изоляторов временного содержания и дежурной части Службы общественной безопасности Жайылского РОВД младший лейтенант А.Аблабеков освобожден от занимаемой должности.

Освобождены от занимаемых должностей начальник отдела по дорожному надзору УОБДД по ГУВД Чуйской области майор милиции Т.Ниязалиев и старший дежурный инспектор УОБДД по ГУВД Чуйской области капитан милиции Т.Макашов.

Начальнику центра оперативного реагирования Службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики полковнику милиции Э.Орозакунову объявлен "выговор", начальнику Службы общественной безопасности ГУВД Чуйской области майору милиции А.Исакову объявлен "строгий выговор", начальнику УОБДД по ГУВД Чуйской области полковнику милиции А.Сакишеву объявлен "выговор".

Младшему инспектору пятого взвода УОБДД ГУВД по Чуйской области прапорщику милиции З.Айткожоеву, следователю Жайылского РОВД лейтенанту милиции К.Сабырову, оперуполномоченному Службы криминальной милиции Жайылского РОВД капитану милиции А.Ормокееву, младшему инспектору пятого взвода УОБДД ГУВД по Чуйской области прапорщику милиции З.Байтерекову, милиционеру ППСМ ГУВД Чуйской области прапорщику милиции Б.Майлыбаеву, помощнику дежурного дежурной части УОБДД ГУВД по Чуйской области прапорщику милиции Ш.Юсузову было объявлено о неполном служебном соответствии.

Уволены с органов внутренних дел старший инспектор дежурной части Жайылского РОВД подполковник милиции И.Иманалиев, дежурный милиционер дежурной части Жайылского РОВД старшина милиции Н.Эсенкулов, милиционеры группы охраны дежурной части Жайылского РОВД старшина милиции М.Макеев и старшина милиции А.Атакулов.

Всего по итогам служебного расследования наказаны 23 сотрудника органов внутренних дел, из них уволены 5 сотрудников, освобождены от занимаемой должности 8 сотрудников, объявлено о неполном служебном соответствии 7 сотрудникам и остальные получили наказание в дисциплинарном порядке.

Заключение служебного расследования для дачи юридической оценки направлено в прокуратуру.

Также прокуратурой Жайылского района по данному факту в отношении сотрудников милиции было возбуждено уголовное дело по статье 316 "Халатность" УК Кыргызской Республики.

И дальнейшее расследование уголовного дела в отношении сотрудников милиции расследует УГКНБ по Жайылскому району, сообщает пресс-служба МВД КР.