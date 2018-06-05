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Убийство Бурулай запустило "женскую" революцию в Кыргызстане

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- Юлия Палькина
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"Хватит бороться за права виртуально, хватит просто стучать по клавишам – пора приступать к реальным действиям", - с таким призывом выступили организаторы акции "За права женщин". Митинг пройдет 9 июня в 13.00 у памятника Уркуе Салиевой. Дресс-код митинга – белая одежда или белые ленты.

По словам организаторов, женщины не чувствуют себя защищенными, и убийство 19-летней Бурулай – яркое тому подтверждение. Гибель девушки в отделении милиции – это не обычная халатность, это символ того, что наш Уголовный Кодекс не работает и не помогает защитить женщин.

- Наша акция протеста – против насилия над женщинами и ала-качуу, домашней тирании, феодальных пережитков – стартовала вчера. Убийство Бурулай в стенах РОВД стало последней каплей. Мы начинаем свой протест против ала-качуу с белых лент и в то же время привлекаем внимание общества к тому, что надо укреплять институт семьи и повышать статус женщины. Мы против такого социального зла, как домашнее насилие – физическое или моральное.

Организаторы призывают не только выйти на улицы, но и выложить у себя на странице фотографии с белыми лентами или в белой одежде – это значит, что вы тоже присоединяетесь к их акции и тоже протестуете против произвола, против того, что многие женщины сегодня находятся в угнетенном положении. Мужчины тоже могут и должны присоединиться к акции, поскольку страдают их близкие – жены, дочери, сестры, матери.

Организаторы подчеркивают:

- Даже женщин-политиков и правозащитниц пытаются унизить прилюдно. Вот здесь кроется корень зла. Перемены должны произойти в мужских головах – с нами, женщинами, нельзя так поступать. Пока мы не сломаем стереотип в мужском создании, что мы все стерпим, пока мы не откажемся от ала-качуу, пока не ужесточим уголовное наказание, мы будем подвергаться насилию и унижению. Убийство Бурулай – это попытка уничтожить свободолюбие и независимость кыргызских женщин! Мы призываем: нет – байманапским традициям! Нет – насилию!

Акция уже началась, в социальных сетях участники размещают фотографии с белыми лентами.

URL: https://www.vb.kg/371259
Теги:
митинг, похищение, права человека, убийство, Уголовный кодекс, Кыргызстан
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Комментарии
88
05.06.2018, 11:07

В сёлах у себя акции устраивайте, что в городе? Что городские что ли ала качу практикуют. Что тут акции делать ели в селах ****** диграданты думаете они вас услышат )))))) НУ НУ НУ 

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п
05.06.2018, 11:18

Для того, чтобы побыстрей выйти замуж или жениться из-за разных по характеру сложившихся обстоятельств как то- "залетели" до свадьбы (внебрачная ночь), чтобы успеть в 9 месяцев родить!; любят друг друга и не терпится сношаться, "освободить" дорогу сестрам и братьям (жениха или невесты), наследство, дом, документ нужен, и т.д.,-то жених и невеста,либо их родители, как и одна сторона родителей) САМи могут устроить это шоу САМИ! И под название "ала качуу"! После чего, невеста "не будет возражать" или "реветь", чтобы по прибытии на место ей на бошку надели платок. То есть, "ала качуу" по сговору.

ЧТО СДЕЛАТЬ, чтобы этого не было, и откровенное ала качуу, не говоря про это, тоже оставалось незаконным?

Чтобы таких вещей не было, есть два пути выхода из ситуации:

а) метод ала-качуу - а именно, "неожиданный увоз" невесты на авто (лошадь, осел, верблюд, КАМАЗ и пр и пр, велосипед, мопед) и "транспортировку" до места признать как ПОХИЩЕНИЕ, если оно сопряжено с одеванием на голову девушки платка в доме ее парня (жениха). Причем, из рук родителей в доме жениха.

б) признать "ала-качуу по сговору" незаконным, если его организуют для праздничного свадебного шоу и по согласию двух сторон: невесты и жениха, но организуется по методу похищения человека

Что признать похищением человека? Увоз человека без согласия. Против воли. С ограничением возможности позвонить родителям, обеспечить их явку к месту событий, притязания на половую близость как к невесте.. ит.д.

И вообще - первая "явка" невесты в доме жениха должны сопровождаться присутствием родителей невесты! Вот условие, при котором прибытие невесты в дом будет не похищением! Иными словами, если родителей нет при "ввозе" (втаскивании) невесты в дом жениха, но есть родители жениха, то это и есть ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА! И НЕВЕСТЫ, Тем более, с формальными криками о помощи, ой да ай, насилуют, и т.д.

А если при первом ввозе невесты в дом жениха присутствуют родители (опекуны) невесты, то это есть не похищение.. (Хотя, тут много нюансов "но".. К примеру,под угрозой, подзависимостью (начальник). и т.д...

Невест надо приравнять к 5 летним детям, чтобы их статус приобрел статус "специальных субъектов" к деянию под названием "похищение невесты", поскольку там необходимым условием станет ПРИСУТСТВИЕ РОДИТЕЛЕЙ НЕВЕСТЫ при ее вхождении в дом жениха и его родителей!

Тут юристам можно ВСЕ придумать для того, чтобы похищение невест прекратилось, а все обретения невест в дом жениха в будущем стали законными!.

Но тут справедливо пишет один читатель, что достаточно по ТВ в течение хотя бы 1 раза в месяц в течение года прорекламировать "Закон о невестах"- вернее, его главный пункт, что похищение является незаконным и есть статья УК для этого,- как факты в стране практически прекратятся! Вместо этих молитв и религиозных программ лучше бы делали пропаганду закона и нужные важные истины о законах КР!

Молитву и религию пропагандитруют, а вот на законы у них денег нет?!...

Бред какой-то, а не светская страна!

.

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Жалоба модератору
мэсний
05.06.2018, 11:24

88

В сёлах у себя акции устраивайте, что в городе? Что городские что ли ала качу практикуют. Что тут акции делать ели в селах ****** диграданты думаете они вас услышат )))))) НУ НУ НУ 

полностью вас поддерживаю..

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