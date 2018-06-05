Убийство Бурулай запустило "женскую" революцию в Кыргызстане

"Хватит бороться за права виртуально, хватит просто стучать по клавишам – пора приступать к реальным действиям", - с таким призывом выступили организаторы акции "За права женщин". Митинг пройдет 9 июня в 13.00 у памятника Уркуе Салиевой. Дресс-код митинга – белая одежда или белые ленты.

По словам организаторов, женщины не чувствуют себя защищенными, и убийство 19-летней Бурулай – яркое тому подтверждение. Гибель девушки в отделении милиции – это не обычная халатность, это символ того, что наш Уголовный Кодекс не работает и не помогает защитить женщин.

- Наша акция протеста – против насилия над женщинами и ала-качуу, домашней тирании, феодальных пережитков – стартовала вчера. Убийство Бурулай в стенах РОВД стало последней каплей. Мы начинаем свой протест против ала-качуу с белых лент и в то же время привлекаем внимание общества к тому, что надо укреплять институт семьи и повышать статус женщины. Мы против такого социального зла, как домашнее насилие – физическое или моральное.

Организаторы призывают не только выйти на улицы, но и выложить у себя на странице фотографии с белыми лентами или в белой одежде – это значит, что вы тоже присоединяетесь к их акции и тоже протестуете против произвола, против того, что многие женщины сегодня находятся в угнетенном положении. Мужчины тоже могут и должны присоединиться к акции, поскольку страдают их близкие – жены, дочери, сестры, матери.

Организаторы подчеркивают:

- Даже женщин-политиков и правозащитниц пытаются унизить прилюдно. Вот здесь кроется корень зла. Перемены должны произойти в мужских головах – с нами, женщинами, нельзя так поступать. Пока мы не сломаем стереотип в мужском создании, что мы все стерпим, пока мы не откажемся от ала-качуу, пока не ужесточим уголовное наказание, мы будем подвергаться насилию и унижению. Убийство Бурулай – это попытка уничтожить свободолюбие и независимость кыргызских женщин! Мы призываем: нет – байманапским традициям! Нет – насилию!

Акция уже началась, в социальных сетях участники размещают фотографии с белыми лентами.