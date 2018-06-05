Погода
$ 68.24 - 68.47
€ 79.60 - 80.45

Президент сделал Дастана Догоева своим советником

2198  2
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Догоев Дастан Давлетович назначен советником президента Кыргызской Республики на общественных началах.

Краткая биография:

Дастан Догоев родился 3 августа 1986 года в городе Караколе Иссык-Кульской области.

Образование:

2007 - Кавэндиш-колледж (Лондон) по специальности "управление бизнесом"

2008 - Кингстонский университет, бакалавр "бизнес-управление"

2009 - прошел курсы повышения квалификации по Программе предварительных условий, "Пять предварительных шагов ХАССП", "Семь обязательных процедур ИСО 22000-2005".

Трудовая деятельность:

2012-2014 - начальник отдела управления проектами, заместитель директора по развитию учреждения на государственном предприятии "Инфо-система" при Минфине КР

2014-2017 - заместитель председателя Государственной регистрационной службы.

22 июня 2017 года распоряжением премьер-министра назначен председателем Государственной регистрационной службы.

В феврале 2018 года покинул пост по собственному желанию.

Владеет английским языком.

URL: https://www.vb.kg/371261
Теги:
президент, Дастан Догоев, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
п
05.06.2018, 10:48

А, на общественных началах...А не как штат.

Вообще же. Для работы в приемных, в предбанниках начальства хорошо иметь специальных людей- либо немых (не слышит и не говорит!), либо НЕ владеющих кыргызским языком! А только поверхностным "киргизским языком", типа, ассалом алекум, кечиресиз,  корушкончо -  свидания-ауфидерзейн...

Меньше говоришь, меньше "контакта" - меньше коррупции!

Первые нужны для того, чтобы слова посетителя всегда были написаны на бумаге! Чтобы максимальноя сно свою суть изложил жестами, и письменно! Тем самым,он оставляет "следы", и это нужно. А вторые нужны для того, чтобы посетитель не мог на нашем кыргызском языке НЕ УСТРАИВАЛ КЫРГЫЗЧЫЛЫК в госучреждении, типа родственников притащит,строить кого, взятку передатьили обговорить дела наши скорбные..

Вот для чего. Тогда посетителей будет меньше,охота заходить к начальству - отпадет!

НОкх..

Но есть чиновники, которые на должности советников или помощников тащат именно отпетых аферистов, жуликов в прошлом, старых битых и без совести драных волков и шакалов, которые нужны для обговорения взяток, подачек, блатов, коррупции, серых схем, для роли посредников, и так далее. В этом заключается их советы и помощь..

0
Цитировать
Жалоба модератору
айка
05.06.2018, 12:12

Молодец Жээнбеков, так держать!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  