Президент сделал Дастана Догоева своим советником

А, на общественных началах...А не как штат.

Вообще же. Для работы в приемных, в предбанниках начальства хорошо иметь специальных людей- либо немых (не слышит и не говорит!), либо НЕ владеющих кыргызским языком! А только поверхностным "киргизским языком", типа, ассалом алекум, кечиресиз, корушкончо - свидания-ауфидерзейн...

Меньше говоришь, меньше "контакта" - меньше коррупции!

Первые нужны для того, чтобы слова посетителя всегда были написаны на бумаге! Чтобы максимальноя сно свою суть изложил жестами, и письменно! Тем самым,он оставляет "следы", и это нужно. А вторые нужны для того, чтобы посетитель не мог на нашем кыргызском языке НЕ УСТРАИВАЛ КЫРГЫЗЧЫЛЫК в госучреждении, типа родственников притащит,строить кого, взятку передатьили обговорить дела наши скорбные..

Вот для чего. Тогда посетителей будет меньше,охота заходить к начальству - отпадет!

НОкх..

Но есть чиновники, которые на должности советников или помощников тащат именно отпетых аферистов, жуликов в прошлом, старых битых и без совести драных волков и шакалов, которые нужны для обговорения взяток, подачек, блатов, коррупции, серых схем, для роли посредников, и так далее. В этом заключается их советы и помощь..