Очередное уголовное дело по факту нарушений "Бишкекглавархитектурой"

Прокуратурой города Бишкек проведена проверка по исполнению антикоррупционного законодательства Кыргызской Республики в Управлении земельных ресурсов мэрии города Бишкек (далее – УЗР).

Проверкой выявлено, что 20 июля 2017 года должностные лица Муниципального предприятия "Бишкекглавархитектура", в нарушение требований земельного законодательства КР, направили на рассмотрение комиссии по предоставлению прав на земельные участки в г.Бишкек градостроительное заключение о предоставлении ОсОО "Р.Т." дополнительного земельного участка общей площадью 0,31 га. Однако в заключении умышленно был скрыт факт расположения данного земельного участка за пределами линий застройки и красных линий , что делает его выделение в самостоятельную единицу невозможным.

21 июля 2017 года вышеупомянутой комиссией было принято решение предоставить земельный участок ОсОО "Р.Т." во временное пользование. На основании данного решения был заключен договор аренды земельного участка сроком на пять лет.

Далее, 25 сентября 2017 года ОсОО "Р.Т." договором купли-продажи реализовало право пользования земельным участком площадью 0,31 га ОсОО "П.А." за 3 млн 500 тыс. сомов.

Таким образом, должностные лица УЗР мэрии г.Бишкек и МП "Бишкекглавархитектура", действовали в интересах указанной компании и незаконно предоставили дополнительный земельный участок во временное пользование.

По результатам проверки прокуратурой города Бишкек по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 166 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Расследование данного уголовного дела поручено Управлению ГСБЭП при ПКР по г.Бишкек.