320 тонн сельхозпродукции из КР и РК не попали на рынки России

Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора не допустили к ввозу в Новосибирскую область более 320 тонн потенциально опасной продукции из Республик Казахстан и Кыргызстан.

17 партий плодово-овощной продукции общим весом 320,15 тонны задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" в первые июньские дни текущего года. Партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Республик Казахстан и Кыргызстан для реализации на рынках Новосибирска, Новокузнецка, Кемерово и Красноярска.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что в отсутствие маркировок, которые должны содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере перевозились казахстанские репчатый лук и белокочанная капуста общим весом 40 тонн, 22 тонны пакистанского продовольственного картофеля и 20 тонн кыргызстанского репчатого лука.

С недостоверной маркировкой на грузах, которая не соответствует информации, указанной в фитосанитарных сертификатах, перевозились казахстанские арбузы, яблоки и свекла общим весом 70 тонн, 88 тонн репчатого лука и 1,15 тонны краснокочанной капусты – всё происхождением Республика Кыргызстан, а также 20 тонн узбекистанских абрикосов и 20 тонн таджикистанского репчатого лука. Две партии – 20 тонн казахстанских абрикосов и черешни и 19 тонн кыргызстанской сливы - перевозились с частично отсутствующей маркировкой на упаковках.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

В целом с начала 2018 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области возвращено на территории Республик Казахстан и Кыргызстан более 4 000 тонн подкарантинной продукции.