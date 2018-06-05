На площади Ала-Тоо пройдет студенческий флешмоб против ала-качуу

Пять тысяч студентов выйдет на площадь Ала-Тоо в знак протеста против похищения невест и принуждения девушек к ранним бракам в рамках флешмоба "Биз, жаштар кыз, ала качууга жана эрте турмуш курууга каршыбыз!".

Флешмоб начнется 6 июня в 10.00. Студенты средних профессиональных учреждений, колледжей, вузов Бишкека хотят обратиться с призывом к молодежи и их родителям, чтобы привлечь внимание к проблеме ала-качуу. Организаторы приглашают всех неравнодушных поддержать акцию, и сказать "Стоп" позорной практике ранних браков и похищения невест.

Чуть позже флешмоб пройдет и в других областях Кыргызстана. Организатор – "Enactus Кыргызстан" при поддержке Министерства образования и науки и Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.