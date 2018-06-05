Погода
$ 68.24 - 68.47
€ 79.60 - 80.45

На площади Ала-Тоо пройдет студенческий флешмоб против ала-качуу

158  0
- Юлия Палькина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пять тысяч студентов выйдет на площадь Ала-Тоо в знак протеста против похищения невест и принуждения девушек к ранним бракам в рамках флешмоба "Биз, жаштар кыз, ала качууга жана эрте турмуш курууга каршыбыз!".

Флешмоб начнется 6 июня в 10.00. Студенты средних профессиональных учреждений, колледжей, вузов Бишкека хотят обратиться с призывом к молодежи и их родителям, чтобы привлечь внимание к проблеме ала-качуу. Организаторы приглашают всех неравнодушных поддержать акцию, и сказать "Стоп" позорной практике ранних браков и похищения невест.

Чуть позже флешмоб пройдет и в других областях Кыргызстана. Организатор – "Enactus Кыргызстан" при поддержке Министерства образования и науки и Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

URL: https://www.vb.kg/371268
Теги:
похищение, студенты, убийство, уголовная ответственность, флешмоб, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  