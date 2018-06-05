"Беззубый" Кыргызстан, или как Таджикистан провоцирует конфликты на границе

Споры по несогласованным участкам на кыргызско-таджикской границе тянутся с момента обретения независимости двумя странами. А инциденты с вовлечением местных жителей участились с 2012 года. На это есть свои причины. О них рассказал "Вечерке" в прошлом высокопоставленный чиновник, имевший непосредственное отношение к решению вопросов по границе. Попросил не называть его имени.

- Анализ конфликтов показывает, что в основном все они были спровоцированы таджикской стороной. Инициаторами скандала выступают то местные жители, то военнослужащие. В 2014 году граждане Таджикистана начали закидывать пограничников Кыргызстана камнями, а пограничники обстреляли нашу территорию из миномета. Из-за чего? Причина не важна! Потому что официальный Душанбе дает команду, в том числе местным жителям, на разные акции "протеста". Все для того, чтобы отвлечь общественность от своих настоящих проблем. Речь идет о том, что в 2012 году Таджикистан и Китай провели переговорный процесс по своим границам. В результате таджики проиграли китайской стороне 1003 кв.км земель в Горно-Бадахшанской автономной области. Потом еще 300 кв.км. в 2015-2016 гг. Из-за чего в ГБАО начались вооруженные конфликты. Местные жители выступают против передачи земли. Решить конфликт власти Таджикистана не могут, поэтому отводят внимание проблемами помельче. Почему именно на нашей границе? Да потому, что нас еще в 2014 году назвали "беззубым Кыргызстаном". Мы не можем достойно отреагировать на выпадки таджиков. Так что проблемы на границе не решатся, пока не закончатся подковёрные игры в Таджикистане. Или пока официальный Кыргызстан не отрастит и не покажет свои "зубы". Сейчас же наше государство только помогает провокаторам своим попустительством, - утверждает респондент VB.KG.

Для справки: Кыргызстан и Таджикистан имеют общую границу протяженностью 970,8 км. Несогласованными остается по сей день 451 км. Это более чем 70 спорных участков, в основном - населенные пункты на равнинах.

1 февраля этого года президенты двух стран провели переговоры по описанию линии таджикско-кыргызской государственной границы. Тогда Сооронбай Жээнбеков заявил, что полностью удовлетворен итогами переговоров и достигнутыми договоренностями.

А уже 8 февраля таджикские пограничники перекрыли КПП "Кулунду - автодорожный" и "Кайрагач - автодорожный". Только потому, что в населенном пункте Сада Лейлекского района был построен мост для кыргызстанских школьников...

По данным погранслужбы, с 2017 года на кыргызско-таджикской границе произошло 12 серьезных инцидентов.

Вот только последние три:

3 апреля в Баткенской области в селе Уч-Добо произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Из-за того, что последние остались недовольны тем, что на границе возвели забор. Граждане обеих стран забрасывали друг друга камнями.

В результате очередного инцидента 31 мая ранение в голову получил председатель махалли "Точикон" джамоата Ворух Исфаринского района. Инцидент произошел из-за дороги, вдоль которой живут граждане двух государств.

И накануне вечером очередной вооруженный инцидент произошел между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. В ГПС КР сообщили, что причина конфликта - нарушение таджикскими военнослужащими линии поведения на границе.