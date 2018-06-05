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Президент поздравил экологов с их профессиональным праздником...

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 июня, поздравил экологов с их профессиональным праздником - с Днем охраны окружающей среды.

"Уважаемые экологи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем охраны окружающей среды Кыргызской Республики!

Мы получили в дар от наших предков нашу живописную природу и должны передать ее в сохранности будущим поколениям. Бережное отношение к природе лежит в основе наших нравственных ценностей, они же были заложены в основу законодательства о природе.

Вы вносите весомый вклад в сохранение уникальной природы нашей страны, чтобы потомки могли жить в здоровой экологической среде.

В современных условиях приоритетным направлением вашей деятельности должно стать рациональное использование природных ресурсов и применение передовых методов по защите природы, широкое обсуждение с обществом вопросов экологии.

Экологическое воспитание - формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к экологии. Воспитывать их активными защитниками природы - важная общая задача государственных органов и общества.

Уверен, что совместными усилиями наших граждан, экологов, сотрудников природоохранных органов, гражданского общества, мы сохраним богатство и разнообразие нашей природы.

Дорогие экологи!

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и плодотворной работы по сохранению окружающей среды".

URL: https://www.vb.kg/371270
Теги:
праздник, президент, экология, Сооронбай Жээнбеков
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