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К 90-летию Айтматова в Бишкеке пройдет конференция "Человек-Вселенная"

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- ВБ
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8 июня 2018 года в 10.00. в Кыргызско-Российском Славянском университете по адресу г. Бишкек, 44, ауд. 212 состоится Международная научно-практическая конференция "Человек-Вселенная" к 90-летию со дня рождения Ч.Т. Айтматова.

Родственники писателя, представители государственных органов, Национального союза писателей, ведущие ученные обсудят творческое наследие Ч.Т. Айтматова, его непреходящее нравственно-эстетическое значение.

В рамках конференции состоится презентация книги, подготовленной к изданию в Кыргызско-Российском Славянском университете Л.Н. Сумароковым и О.Л. Сумароковой "Человек-Вселенная".

URL: https://www.vb.kg/371271
Теги:
Чингиз Айтматов, КРСУ
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