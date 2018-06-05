Прокуратура запретила студентам участвовать во флешмобе против ала-качуу?

Прокуратура писала, чтобы Министерство образования не смело отправлять студентов на митинги. Об этом заявил в твиттере Эдиль Байсалов в ответ на сообщение о том, что на площади Ала-Тоо готовится студенческий флешмоб против ала-качуу.

В пресс-службе Министерства образования слова Байсалова опровергают: от прокуратуры запрет не поступал, да и студентов насильно на митинг никто не отправляет. Ведомство оказывает исключительно информационную поддержку.

- В акции собираются участвовать студенческие команды. Они нас попросили поддержать, и мы дали анонс в СМИ, а также распространили информацию по социальным сетям, чтобы желающие могли присоединиться к флешмобу. Организаторы сами приглашают участников, зовут спортсменов, артистов. Студенты-активисты выступают за прогрессивный Кыргызстан, и они хотят, чтобы акция прошла по всей стране. А мы просто поддерживаем, - заявили VB.KG в пресс-службе Министерства образования.

Организаторы - фонд "Enactus Кыргызстан" - подтвердили, что они обратились в ведомство, поскольку побоялись, что информация не дойдет до вузов и возможных участников.

- У нас в Бишкеке действует 22 студенческих команды – 925 активистов. Именно они собираются завтра выйти на площадь. Но этого недостаточно, чтобы донести наше сообщение до общества. С помощью флешмоба мы хотим обратиться к молодежи и к родителям, потому что ала-качуу – это результат ошибок в воспитании и, как следствие, ошибок в сознании людей.

Министерство образования пообещало нам помочь, но при этом отметило, что разослать информацию в вузы напрямую не может, иначе чиновников обвинят, что они отдают студентам приказы. А мы боимся, что в университетах даже не узнают об акции, - рассказала VB.KG директор фонда "Enactus Кыргызстан" Гульбарчын Суюнова.

Напомним, ранее сообщалось, что при поддержке Министерства образования и науки и Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта завтра, 6 июня, в 10.00 в Бишкеке пройдет студенческая акция против ала-качуу.