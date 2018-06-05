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Накануне поездки в Китай президент принял главу МИД КР

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 июня, принял министра иностранных дел страны Эрлана Абдылдаева.

Глава государства был проинформирован о подготовке предстоящего государственного визита Президента Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику, запланированного на 6–8 июня 2018 года и очередного заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 9–10 июня 2018 года в г. Циндао.

Кроме того, министр Эрлан Абдылдаев рассказал о планах по дальнейшему развитию стратегических направлений внешней политики страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков дал ряд поручений по подготовке к предстоящим мероприятиям, отметив, что развитие международного сотрудничества и укрепление дружественных связей должно осуществляться с учетом экономических и национальных интересов страны.

URL: https://www.vb.kg/371274
Теги:
Китай, президент, Кыргызстан, МИД, Сооронбай Жээнбеков, Эрлан Абдылдаев
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