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Для движения автотранспорта открыт участок проспекта Чуй

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- ВБ
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По информации столичного Управления капитального строительства, в минувшие выходные открыто движение автомобильного транспорта по проспекту Чуй между бульваром Молодой Гвардии и улицей Павлова.

Дорожные работы проводились в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", на этом отрезке дороги они завершены досрочно, на месяц раньше запланированного.

В этом году дорожное покрытие будет восстановлено на двух участках проспекта Чуй. Между улицей 7 апреля (Шабдан Баатыра) и улицей Торокула Айтматова, а также между проспектом Чингиза Айтматова (Манаса) и улицей Павлова.

При восстановлении дорожного покрытия используется новая технология. Верхний его слой с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками. Такое покрытие успешно используются во многих странах мира. Успешно зарекомендовало оно себя и в Кыргызстане – в прошлом году по этой технологии был уложен экспериментальный 250-метровый участок в западной части улицы Гагарина.

URL: https://www.vb.kg/371276
Теги:
дороги, ремонт, транспорт, Бишкек, мэрия
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