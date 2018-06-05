Для движения автотранспорта открыт участок проспекта Чуй

По информации столичного Управления капитального строительства, в минувшие выходные открыто движение автомобильного транспорта по проспекту Чуй между бульваром Молодой Гвардии и улицей Павлова.

Дорожные работы проводились в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", на этом отрезке дороги они завершены досрочно, на месяц раньше запланированного.

В этом году дорожное покрытие будет восстановлено на двух участках проспекта Чуй. Между улицей 7 апреля (Шабдан Баатыра) и улицей Торокула Айтматова, а также между проспектом Чингиза Айтматова (Манаса) и улицей Павлова.

При восстановлении дорожного покрытия используется новая технология. Верхний его слой с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками. Такое покрытие успешно используются во многих странах мира. Успешно зарекомендовало оно себя и в Кыргызстане – в прошлом году по этой технологии был уложен экспериментальный 250-метровый участок в западной части улицы Гагарина.