"Банк Бакай" выделит 10 млн сомов на стартап-проекты

"Бакай Банк" выделит 10 млн сомов на кредитование бизнес-стартап-проектов под 2% годовых без залога.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве 16 марта подписали председатель правления ОАО "Банк Бакай" Аалы Уманкулов и председатель общественного объединения "Я инвестирую в Кыргызстан" Алмазбек Суйунбеков.

Председатель правления "Бакай Банка" Аалы Уманкулов отметил, что в рамках меморандума, направленного на создание благоприятных условий для развития бизнеса и экономики страны в целом, будет реализован проект "Я инвестирую в Кыргызстан". Целью проекта является оказание помощи молодым предпринимателям в реализации своих бизнес-идей.

"Бакай Банк" принимает непосредственное участие в отборе стартапов и рассматривает возможность предоставления коммерческих беззалоговых кредитов под 2% годовых сроком до трех лет финалистам проекта "Я инвестирую в Кыргызстан" общим фондом 10 млн сомов", - сообщил председатель правления ОАО "Бакай Банк" Аалы Уманкулов.

При этом он подчеркнул, что выдача кредита под 2% без залога не является основной деятельностью банка. Начать свой бизнес на таких условиях могут только финалисты проекта "Я инвестирую в Кыргызстан".

Проект "Я инвестирую в Кыргызстан" работает с 2016 года и успешно помог реализовать более 20 стартап-проектов. Автором проекта является общественный деятель Чынгыз Макешов. В результате успешности и популярности проекта среди населения стала институционализация проекта в общественное объединение "Я инвестирую в Кыргызстан", председателем которого был избран Алмазбек Суйунбеков.

По словам Алмазбека Суйунбекова, проект "Я инвестирую в Кыргызстан" предусматривает поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, повышение уровня финансовой культуры и грамотности населения Кыргызской Республики. Будут проведены разнообразные обучающие тренинги, предоставят консультационную и менторскую поддержку по эффективному управлению бизнеса и иной поддержке, необходимой в процессе становления бизнеса.

"В рамках проекта будет проведен отбор стартапов для поддержки и финансирования. Сумма одного проекта не должна превышать 500 тысяч сомов сроком до трех лет на беззалоговой основе", - отметил председатель общественного объединения "Я инвестирую в Кыргызстан" Алмазбек Суйунбеков.

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"Бакай Банк" уже более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время более 70 сберегательных касс и филиалов обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.