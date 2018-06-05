Чаарат: менеджмент Центерры прислушается к мнению своих акционеров

ПЕРЕГОВОРЫ ПО КУМТОРУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ,Чаарат уверен, что менеджмент Центерры прислушается к мнению своих акционеров

Мы беседуем с Артемом Волынцом, директором компании Chaarat Gold Holding Limited ("Холдинг Чаарат"). В его послужном списке – высшие должности в таких известных компания как En+, РусАл и др., заключение сделок по слиянию и приобретению на сумму более 30 миллиардов долларов.

Здравствуйте, господин Волынец. Вы совсем недавно назначены на столь ответственную должность в Совет Директоров Холдинга Чаарат. Поздравляем Вас.

Спасибо. Я очень рад присоединиться к прекрасной команде профессионалов собранной Председателем Совета Директоров Мартином Андерссоном. Перед нами сегодня стоят серьезные и амбициозные задачи и, я рад приложить свой опыт в решении подобных задач.

А что это за задачи, если не секрет?

Если в целом, то наш Холдинг Чаарат намерен в ближайшие годы стать одним из крупнейших производителей золота в Средней и Центральной Азии. И не только. В настоящее время мы ведем переговоры о возможных покупках с рядом действующих предприятий, в основном, на территории СНГ.

Простите мне мою экономическую необразованность, но ведь Чаарат – совсем небольшая компания, как же вы не боитесь ставить перед собой такие цели?

Давайте сразу внесем ясность: говоря о Чаарате вы привыкли иметь в виду нашу кыргызстанскую компанию Чаарат Заав. Эта компания очень привлекательна, хотя, на наш взгляд, и недостаточно эффективна в прошлом. Сейчас в Чаарат Заав, как и в целом в Холдинге Чаарат, полностью сменилось руководство. Мы сумели мобилизовать очень ценных и уважаемых горным сообществом специалистов, таких как директор Роберт Бинбоу, который уже успешно ввел в эксплуатацию 4 подобных Чаарату проекта, Питер Картер, бывший вице-президент Кумтора, 10 лет на нем отработавший, и многие другие.

Немного отвлекся. Так вот, когда я говорю о планах Чаарата, я имею в виду Холдинг Чаарат в целом. А на Ваш вопрос большая мы компания или нет, я отвечу так: мы – пока не очень большая компания с огромным потенциалом.

Вы имеете в виду ваши финансовые возможности?

Не только это, но да, и финансовые в том числе. Мы работаем с глобальными финансовыми институтами, которые полностью поддерживают нашу стратегию консолидации золотодобывающего сектора в СНГ и которые предоставили нам письменные подтверждения о необходимом для этого финансировании. Эти инвесторы готовы поддержать нашу команду и нашу компанию потому что мы лично работаем с ними не первый год и они верят в нашу способность претворить данную стратегию в жизнь.

В свете недавно появившегося заявления о том, что Чаарат ведет активные переговоры с акционерами Центерры о приобретении ее значительного актива – Кумтора, и нацелен на то, чтобы эта сделка состоялась, возникает естественный вопрос: почему такая настойчивость? Ведь директор Центерры Скотт Перри уже дал ясно понять, что Центерра не заинтересована в этой сделке.

Да, действительно, мы провели встречи с основными институциональными акционерами Центерры. Я рад сообщить, что практически все они высказали реальную заинтересованность в нашем предложении и недоумение позиции менеджмента Цетнерры.

И что же в вашем предложении такого удивительного?

В сделке, предложенной Холдингом Чаарат, в выигрыше остаются все. По-английски это называется win-win-win deal.

Выгода Центерры заключается в том, что она может освободиться от беспокойного, со шлейфом различных слухов и историй, актива, причем с огромной выгодой для себя. В предлагаемой нами схеме Центерра получит $400 миллионов наличными плюс такую же сумму в виде пакета акций Кыргызалтына (естественно, при одобрении сделки Правительством КР). То есть, всего $800 миллионов долларов, а это значит что мы предлагаем почти на 60% (!) больше чем рынок на сегодняшний день оценивает этот актив (Центерра, согласно их собственным презентациям, оценивает Кумтор в 31% от всех своих активов На сегодняшний день рыночная капитализация всей Центерры около $1.6 млрд. долларов, 31% от этого - около $500 миллионов. Мы же предлагаем $800 млн!). Полученные и высвобожденные средства Центерра направит на развитие своих канадских, турецких и других активов, сосредоточившись на более привлекательных, по их мнению, рынках (куда они активно расширялись последнее время в стремлении диверсифицироваться от "Кыргызского риска")

А выгода Кыргызстана?

Она очевидна! Кыргызстан получит привилегированные акции, дающие право на получение 50-ти процентной чистой прибыли. То есть, мы не будем продолжать политику вывода денег из Кыргызстана. Я уже встречал эти цифры в прессе, они справедливы и очень показательны: за три последних года, согласно отчётности Центерры, чистый денежный поток от Кумтора составил около $560 миллионов, а Кыргызстан получил лишь $16 миллионов. Комментарии излишни.

Хочу сразу ответить на высказываемые Центеррой аргументы в виде приводимых значительных цифр по выплате Кумтором налогов и других платежей: Кумтор как платил их прежде, так и будет продолжать платить. То есть, мы говорим о 50% прибыли уже ПОСЛЕ всех обязательных выплат в бюджет.

Что-то вы какие-то белые и пушистые, всем делаете добро. Себе в убыток?

Ну что Вы! Мы не альтруисты, предлагаемая сделка выгодна и для нас. Мы ведь приступили к освоению месторождения Чаарат в Чаткале, с финансированием первой очереди вопрос решен, а вот для строительства второй очереди – участка Кызылташ, - наша пятидесятипроцентная доля очень пригодится. Именно она позволит нам значительно ускорить освоение очень многообещающей второй очереди. Как видите, мы не белые и пушистые, мы прагматики.

Кстати, именно такое использование нашей доли прибыли является еще одной огромной выгодой для Кыргызстана: 100 процентов денежных поступлений от деятельности Кумтора будет оставаться в стране, а это налоговые и другие поступления в бюджет, это многие сотни новых рабочих мест, это развитие отдаленных регионов. Несомненная выгода. Этого не может предложить никто, кроме нас. Центерра уж точно не может, это уже очевидно и ясно всем.

Если предложение Холдинга Чаарат так выгодно для всех сторон, то почему же ничего не происходит? Где переговоры с Центеррой, жаркие споры об условиях сделки в нашем ЖК?

Я уверен, что менеджмент Центерры прислушается к мнению своих акционеров и, конечно, сядет с нами за стол переговоров, так как наше предложение безусловно выгодно для их компании. Что касается Кыргызстана, то мы относимся к этой замечательной стране не только как к акционеру Центерры, с которым нам надо согласовать детали сделки, но и как долгосрочному, стратегическому партнеру, с которым на многие десятилетия связано наше будущее.

Мы предложили Кыргызстану законную, чистую, прозрачную, очищающую не всегда приятные страницы кумторовской истории, сделку. Она принесет Кыргызстану как минимум многие дополнительные сотни миллионов долларов, а если нам удастся продлить жизнь производства, то и миллиарды.

Мы убеждены, что наше предложение не останется просто незамеченным, ведь оно может принести так много пользы народу Кыргызстана. Мы рассчитываем на широкое обсуждение нашего предложения и на понимание руководства страны. Мы готовы к серьезному, открытому диалогу.

Ну что ж, действительно, все выглядит очень привлекательно. Удачи Вам!

Спасибо. Удача нужна нам всем.

Релиз подготовлен пресс-службой компании Чаарат