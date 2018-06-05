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Депутаты забыли, кто виноват в трагедии в Дача-СУ?

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- Юлия Палькина
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Причиной крушения самолета на поселок Дача-СУ близ аэропорта "Манас" стала ошибка пилотов, и об этом было сказано еще в марте 2017 года Международным авиационным комитетом.

Но сегодня на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству ЖК КР депутаты вновь подняли этот вопрос. Народные избранники почему-то решили, что в деле могли открыться новые обстоятельства.

На заседании присутствовали представители и Министерства транспорта, и аэропорта "Манас". Генеральному директору ОАО "МАМ" Эмиру Чукуеву пришлось напомнить, что международное расследование пришло к выводу, что экипаж ошибся при заходе на посадку.

Однако этот вывод, уточнили уже в комментарии "Вечерке" в пресс-службе ОАО "МАМ" – предварительный.О неправильных действиях команды говорилось еще в начале расследования. В предварительном отчете Международного авиационного комитета, опубликованном в конце марта 2017 года, сказано:

"Надо обратить внимание экипажей, что уход на второй круг при отсутствии видимости наземных ориентиров должен начинаться не ниже установленной высоты принятия решения".

В случае с "Боингом", по данным МАК, это условие не было соблюдено. Горизонтальная видимость составляла всего 100 метров, вертикальная – 50. Этого мало для того, чтобы понимать, где находится полоса. Однако комиссия, по данным аэропорта, еще работает, и окончательный отчет до сих пор не опубликован – международные эксперты заявили еще в марте 2017 года, что на полноценное расследование с выполнением всех необходимых экспертиз уйдет несколько лет.

Так что чего добивались сегодня своими вопросами народные избранники, непонятно. Объяснить это можно лишь разве их забывчивостью.

URL: https://www.vb.kg/371284
Теги:
авиакатастрофа, аэропорт, Министерство транспорта и дорог, Жогорку Кенеш
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