В КР проведена трансплантация почки без участия зарубежных врачей

В Национальном центре охраны материнства и детства 24 мая 2018 года под руководством проф. д.м.н. Узакбаева К.А. ведущими специалистами Байзаковым М.Т., Эсембаевым Б.И. и Бейшебаевой Н.А. подготовлена и проведена родственная трансплантация почки без участия зарубежных специалистов.

На данный момент послеоперационный период проходит без осложнений, донор выписан на 5-е сутки после операции, реципиент выписан на 11-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии. Трансплантант функционирует удовлетворительно, лабораторные показатели в пределах нормы.

"На сегодняшний день НЦОМиД готов проводить операции пациентам нуждающихся в трансплантации почек и надеемся, что в дальнейшем у наших граждан не будет необходимости ездить за границу. Также хотелось бы отметить, что наряду с нашими достижениями имеются и проблемы в развитии трансплантации, это проблема иммунологического исследования и обеспеченности иммуносупрессивной терапией в трансплантационный и пострансплантационный период", - отметил Директор НЦОМиД, Узакбаев К.А.