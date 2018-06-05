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В КР проведена трансплантация почки без участия зарубежных врачей

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- ВБ
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В Национальном центре охраны материнства и детства 24 мая 2018 года под руководством проф. д.м.н. Узакбаева К.А. ведущими специалистами Байзаковым М.Т., Эсембаевым Б.И. и Бейшебаевой Н.А. подготовлена и проведена родственная трансплантация почки без участия зарубежных специалистов.

На данный момент послеоперационный период проходит без осложнений, донор выписан на 5-е сутки после операции, реципиент выписан на 11-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии. Трансплантант функционирует удовлетворительно, лабораторные показатели в пределах нормы.

"На сегодняшний день НЦОМиД готов проводить операции пациентам нуждающихся в трансплантации почек и надеемся, что в дальнейшем у наших граждан не будет необходимости ездить за границу. Также хотелось бы отметить, что наряду с нашими достижениями имеются и проблемы в развитии трансплантации, это проблема иммунологического исследования и обеспеченности иммуносупрессивной терапией в трансплантационный и пострансплантационный период", - отметил Директор НЦОМиД, Узакбаев К.А.

URL: https://www.vb.kg/371286
Теги:
трансплантация органов, Кыргызстан, медицина
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Комментарии
Динара
05.06.2018, 21:29

Назира Адылбековна, я горжусь Вами.

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