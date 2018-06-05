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ГСБЭП опроверг информацию о вновь работающем игорном клубе

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- ВБ
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Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) опровергает статью, опубликованную на информационном портале "Кaktus.media" от 4 июня 2018 года, о том, что "Call-центр: финполиция закрыла игорный зал, но он продолжает работать" и сообщает, что указанная информация не соответствует действительности.

Так, 24 апреля 2018 года по ранее возбужденному уголовному делу по адресу город Бишкек, пр. "Дэн Сяопина" 4, в ходе неотложного обыска были изъяты в качестве вещественных доказательств компьютерное оборудование, приспособленное для проведения азартных игр, жесткие диски и денежные средства.

Также сотрудниками ГСБЭП были проведены профилактические мероприятия, во время которых не подтвердился факт функционирования ранее закрытого игорного клуба.

В связи с вышеизложенным ГСБЭП настоятельно рекомендует всем представителям масс-медиа официально обращаться с запросами в пресс-службу Финансовой полиции КР для недопущения аналогичных фактов или осуществлять публикацию материалов с прилагаемым фото или видео подтверждением.

Уважаемые граждане, если вам стали известны факты организации или содержания игорного заведения, а также иные факты незаконной игорной деятельности, вы можете обратиться в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) по телефону доверия 195 или в Дежурную часть 0312 323091, 0312 323707.

URL: https://www.vb.kg/371289
Теги:
казино, Финполиция, ГСБЭП
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