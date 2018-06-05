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Мэрия Бишкека начала борьбу с батутами и прочими аттракционами

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- ВБ
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Управлением землепользования и строительства столичной мэрии в Дубовом парке проведен рейд по очистке муниципальной территории от батутов и столов для тенниса без разрешительных документов.

Надувные конструкции устанавливаются прямо в парках и скверах, уничтожая клумбы и лужайки, нарушая результаты работ по благоустройству города.

Владельцы, устанавливающие надувные аттракционы, незаконно используют муниципальную землю без разрешения, не соблюдают санитарные нормы и не всегда могут обеспечить безопасность своих маленьких посетителей.

Данные мероприятия проводятся в целях улучшения эстетического облика столицы, работа в этом направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба мэрии.

URL: https://www.vb.kg/371290
Теги:
мэрия, парк, Бишкек
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Комментарии
Ореховая роща
05.06.2018, 17:58

Уберите батут в роще.

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серж
05.06.2018, 18:32

Ореховая роща

Уберите батут в роще.

уберите батут на джержинке

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