Мэрия Бишкека начала борьбу с батутами и прочими аттракционами

Управлением землепользования и строительства столичной мэрии в Дубовом парке проведен рейд по очистке муниципальной территории от батутов и столов для тенниса без разрешительных документов.

Надувные конструкции устанавливаются прямо в парках и скверах, уничтожая клумбы и лужайки, нарушая результаты работ по благоустройству города.

Владельцы, устанавливающие надувные аттракционы, незаконно используют муниципальную землю без разрешения, не соблюдают санитарные нормы и не всегда могут обеспечить безопасность своих маленьких посетителей.

Данные мероприятия проводятся в целях улучшения эстетического облика столицы, работа в этом направлении будет продолжена, сообщает пресс-служба мэрии.