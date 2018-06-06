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Костя Цзю восстанавливается после инфаркта на Иссык-Куле

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- ВБ
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Легендарный спортсмен, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов Костя Цзю отдыхает на Иссык-Куле. Он поделился со своими подписчиками в соцсетях видео с берега Иссык-Куля.

"Не удержался, чтобы не прийти, не замочить хотя бы ножки в этом озере. Ощущения - вода холодная, конечно, но это неважно. Природа всегда заряжает позитивом и хорошим настроением, чего и вам желаю", - говорит Цзю, стоя в идеально прозрачной воде Иссык-Куля.

И мы желаем дорогому гостю хорошего настроения, и конечно же, пусть Иссык-Куль поможет Косте Цзю в восстановлении после инфаркта, который боксер перенес буквально два месяца назад. Как рассказал сам он журналистам, "утром пошел в туалет и упал. Оказалось, что у меня был повышен уровень холестерина".

У спортсмена оторвался тромб, и Цзю был экстренно госпитализирован. Операцию провели уже на следующий день.

URL: https://www.vb.kg/371296
Теги:
Иссык-Кульская область, спорт, легенды, Иссык-Куль, Костя Цзю
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Комментарии
Райзап
06.06.2018, 09:31

Скорейшего выздоровления ему.

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мэсний
06.06.2018, 10:00

дай Бог тебе здоровья...

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Ася
06.06.2018, 10:04

Костя,

у меня была подобная с тобой проблема с тромбом.Думал - хана. инвалид..

. А оказалось, что очень просто все восстановить на место! Смысл действий - это как растворить кровь так, чтобы он бежал по сосудам словно вода в арыке! Растворение крови - вот в чем смысл всех последующих забо и усилий пациента!

И вновь стал бегать, прыгать как прежде,будто ничего и не произошло!..Все эти тромб и всякий мусор в артериях, венах нужно РАСТВОРЯТЬ с помощью доступных, кстати,лекарств в лЮБОЙ аптеке, чтобы она без препятствий протекала по ним и не закупоривалась больше!

Следовательно, чем "жиже" кровь - тем лучше "протекаемость" по жилам! Если твоя кровь по густоте как СМЕТАНА, то, извини, тут нужно растворять ее с помощью черт знает каких сильных средств!!! Хороший пример для этого - Растворитель для масляных красок в строительстве.

Но тебе нужен растворитель для крови, а не для краски! И если ты в аптеке берешь лекарства - а врачи тебе скажут какие,- то лучше их пить НА НОЧЬ, так как с 12 часов ночи ДО утра целых 8 часов времени, чтобы мирно и тихо,без аврала растворять твои оставшиеся тромбы, мусор, и вяское другое захламление в крови! 8 часов!

И в етьечение недели ты увидишь, что если на ноге и был какой-то тромб в венах, то он просто-напросото .. ИСЧЕЗНЕТ! Или уменьшится заметно! А это значит, что процесс идет, и продолжай дальше в этом духе принимать лекарство! Не надо очень много, и всего, что есть в мире! Достаточно одно и то же довольно простое и ясное лекарство, но регулярно, в одно и то же время, стабильно,буднично,и на ночь!

У меня на одной ноге был такой тромб, что он просто выступал сильно,был "забит" хламом, темно-синего цвета.. И когда прыгал (Двойные прыжки боксера за один вдох-выдох) со скакалкой,то тромб (вена) даже болела! Невыносимо было, скоро-скоро лопнет, и хана.. Но как только стал пить лекарство, то через 3-4 дня полегчало,ощутил эффект, а потом уже сам знаю,что через 2 дня уж точно надо выпить лекарство, чтобы случайно не произошло закупоривание. И теперь сам регулирую свое состояние,кровь. И знаю, когла делать,а когда можно на неделю подождать, не бояться..

Но это просто опыт обывателя... Чтобы я за твое здоровье не отвечал - послушай своего врача и выполняй только его рекомендации! Но ег рекомендации будут похожи на слова из моего опыта, посмотришь.

Так что делаю тебе успехов,здоровья и всех благ! У меня было КМС в 71-75 кг.. 1 раз побил МСМК, одной левой встречными... 3 мастеров выиграл. Тренировался с Х. Матчановым из Узб ССР в 81 кг. Кулаки у него, скажу.были тяжелыми тогда.. 71кг-81 кг - спарринги..

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Ася
06.06.2018, 10:17

Жидкая кровь постепенно "размоет все "углы" в мозге, растопит вяские "комки" и сгустки" и восстановит всю 

функциональнотсь мозга и движений соответственно! И нужно все время "крутить" кровь по телу! То есть,регулярно и каждый день как норма ходить как минимум час утром,а потом и вечером. Чтобы

кровь по представлению обывателя, дважды "прокрутилась" по телу! ТАк спокойнее спать на ночь!...

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