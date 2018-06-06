Костя Цзю восстанавливается после инфаркта на Иссык-Куле

Костя,

у меня была подобная с тобой проблема с тромбом.Думал - хана. инвалид..

. А оказалось, что очень просто все восстановить на место! Смысл действий - это как растворить кровь так, чтобы он бежал по сосудам словно вода в арыке! Растворение крови - вот в чем смысл всех последующих забо и усилий пациента!

И вновь стал бегать, прыгать как прежде,будто ничего и не произошло!..Все эти тромб и всякий мусор в артериях, венах нужно РАСТВОРЯТЬ с помощью доступных, кстати,лекарств в лЮБОЙ аптеке, чтобы она без препятствий протекала по ним и не закупоривалась больше!

Следовательно, чем "жиже" кровь - тем лучше "протекаемость" по жилам! Если твоя кровь по густоте как СМЕТАНА, то, извини, тут нужно растворять ее с помощью черт знает каких сильных средств!!! Хороший пример для этого - Растворитель для масляных красок в строительстве.

Но тебе нужен растворитель для крови, а не для краски! И если ты в аптеке берешь лекарства - а врачи тебе скажут какие,- то лучше их пить НА НОЧЬ, так как с 12 часов ночи ДО утра целых 8 часов времени, чтобы мирно и тихо,без аврала растворять твои оставшиеся тромбы, мусор, и вяское другое захламление в крови! 8 часов!

И в етьечение недели ты увидишь, что если на ноге и был какой-то тромб в венах, то он просто-напросото .. ИСЧЕЗНЕТ! Или уменьшится заметно! А это значит, что процесс идет, и продолжай дальше в этом духе принимать лекарство! Не надо очень много, и всего, что есть в мире! Достаточно одно и то же довольно простое и ясное лекарство, но регулярно, в одно и то же время, стабильно,буднично,и на ночь!

У меня на одной ноге был такой тромб, что он просто выступал сильно,был "забит" хламом, темно-синего цвета.. И когда прыгал (Двойные прыжки боксера за один вдох-выдох) со скакалкой,то тромб (вена) даже болела! Невыносимо было, скоро-скоро лопнет, и хана.. Но как только стал пить лекарство, то через 3-4 дня полегчало,ощутил эффект, а потом уже сам знаю,что через 2 дня уж точно надо выпить лекарство, чтобы случайно не произошло закупоривание. И теперь сам регулирую свое состояние,кровь. И знаю, когла делать,а когда можно на неделю подождать, не бояться..

Но это просто опыт обывателя... Чтобы я за твое здоровье не отвечал - послушай своего врача и выполняй только его рекомендации! Но ег рекомендации будут похожи на слова из моего опыта, посмотришь.

Так что делаю тебе успехов,здоровья и всех благ! У меня было КМС в 71-75 кг.. 1 раз побил МСМК, одной левой встречными... 3 мастеров выиграл. Тренировался с Х. Матчановым из Узб ССР в 81 кг. Кулаки у него, скажу.были тяжелыми тогда.. 71кг-81 кг - спарринги..