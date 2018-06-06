Джеты-Огузскому суду снесло крышу

Крышу Джеты-Огузского районного суда снесло сильным ветром, который пронесся по Иссык-Кульской области 28 марта.

"На сегодняшний день ведутся восстановительные работы здания. После вынесения заключения районного управления МЧС и комиссии гражданской защиты восстановительными работами занимается ОсОО "ЭркинТоо Сервис", поскольку данное ОсОО в 2017 году проводило капитальный ремонт в здании районного суда с гарантией на один год, после чего здание было передано управлению Судебного департамента Иссык-Кульской области", - сообщает пресс-секретарь Верховного суда КР.

28 марта на территории Иссык-Кульской области наблюдался порывистый ветер с интервалами со скоростью 17-22м/с.