Депутат ЖК КР Артыкбаев водворен в СИЗО ГКНБ

Таких как Артыкбаев в ЖК - вагон и маленькая тележка. Надо бы их оптом взять.

К сожалению, законы зачастую пишутся именно депутатами-преступниками, сидящими в ЖК.

Поэтому нельзя придти в особняк чиновника или депутата и спросить - на какие шиши построены эти хоромы ?

По законам, написанным депутатами-преступниками же, нужны документальные, свидетельские показания, которых в ряде случае просто нет, хотя есть результат их деятельности - непонятно откуда появившиеся богатства.