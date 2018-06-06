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Депутат ЖК КР Артыкбаев водворен в СИЗО ГКНБ

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- ВБ
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Официальная информация от ГКНБ: 5 июня 2018 года Генеральным прокурором Кыргызской Республики в отношении депутата Жогорку Кенеша КР Осмонбека Артыкбаева возбуждено уголовное дело по ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК КР при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г.Бишкек".

И в рамках расследуемого уголовного дела в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 303 ч.1 УК КР, депутат ЖК КР О.Артыкбаев был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.

Задержание Артыкбаева - сигнал для всех парламентариев, которые прячутся за своим мандатом. Теперь Комитету нацбезопасности не требуется согласие Жогорку Кенеша, чтобы закрыть кого-то из народных избранников в СИЗО ГКНБ.

URL: https://www.vb.kg/371298
Теги:
ГКНБ, Осмонбек Артыкбаев, парламент, уголовная ответственность
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Комментарии
Райзап
06.06.2018, 09:06

Слава Аллаху борьба с жульем набирает обороты. Самое главное, чтоб наказывать по всей строгости закона

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Бишкек Кыргызстан
06.06.2018, 09:19
Карма: +47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 51
Минусов: 4
Комментариев: 33

Таких как Артыкбаев в ЖК - вагон и маленькая тележка. Надо бы их оптом взять.

К сожалению, законы зачастую пишутся именно депутатами-преступниками, сидящими в ЖК.

Поэтому нельзя придти в особняк чиновника или депутата и спросить - на какие шиши построены эти хоромы ? 

По законам, написанным депутатами-преступниками же, нужны документальные, свидетельские показания, которых в ряде случае просто нет, хотя есть результат их деятельности - непонятно откуда появившиеся богатства.

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Бакберген Муктарова
06.06.2018, 09:23
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 0
Комментариев: 1

Правильно. Артыкбаев тоже мега коррупционер. Он должен сидеть в тьюрме

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Ася
06.06.2018, 09:27

Вечерка: " ...Депутаты три дня рассматривали заключение депутатской комиссии по аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека и приняли постановление. В нем принято решение - направить заключение временной депутатской комиссии в Генеральную прокуратуру для дачи правовой оценки действиям должностных лиц КР, причастных к подготовке, подписанию, реализации вышеуказанных соглашений, государственной приемке проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкека".Также депутаты согласились разработать законопроект по лишению неприкосновенности экс-президента. 103 голоса - за, 1 - против, всего зарегистрировано 112 человек.  Единственным проголосовавшим против и был Артыкбаев..."

Тут-то у человека и "дрогнула" рука... Вернее, она ТВЕРДО нажала на то, что имелось ввиду под этим "против"!... В отказе - большой смысл.. Значит, соучастие, чтобы Атамбаев потом увидел его "голос против"!....

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Самат Муктаров
06.06.2018, 09:49
Карма: -1
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Плюсов: 1
Минусов: 2
Комментариев: 16

Его пихнули за коррупцию он же коррумпированный чиновник надо его проверить и конфисковать имущества.

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мэсний
06.06.2018, 10:02

неужели справедливость существует..

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Народ
06.06.2018, 10:04

У всех этих воров нужно конфисковать движимое и недвижимое имущество, которое они переписали на других лиц. Особняки в которых они проживают и есть их собственность. Дорогостоящие машины на которых ездят их дети, нужно все обратить в доход государства. На какие средства эти желторотики дети воров катаются на Джиппах? Откуда? Ревизию всего дорогого имущества и автотранспорта нужно провести. Вырученные средства направить на погашение внешнего долга. Пора уже и закрыть Жанторо Сатыбалдиева, Сегизбаева, Жолдубаеву, Суюнбаева, Илмиянова, Шадиева, Раима и других. И не надо бояться митингов и беспорядков. Народ понял теперь, кто их раньше устраивал и пытается ещеираз устроить. Не получится! Теперь вся страна поднимется против воров. Пусть только попробуют устроить беспорядки. Всех арестовать нужно! А то пугают тут мирных граждан организацией беспорядков. Сразу расстреливать нужно будет на месте подкупленных людей и организаторов, за попытку госпереворота!!!

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T
06.06.2018, 10:11

Раима албекова когда?

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123
06.06.2018, 11:27

Раим памятник же, кто его посадит?

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pok lian
06.06.2018, 13:18
Карма: +35
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 42
Минусов: 7
Комментариев: 35

Экс дира ТЭЦ когда задержат? Нурлан Омуркула, или как его там.

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