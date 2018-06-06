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"Они все его предали!": Карамушкина о благородстве и доверчивости Атамбаева

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- Марина Осипова
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Ирина Карамушкина - одна из немногих, кто не перестает поддерживать и даже защищать экс-президента Алмазбека Атамбаева. После ряда резонансных уголовных дел, задержаний и арестов Ирина Юрьевна дала "Вечерке" интервью, в котором ответила на несколько важных вопросов.

VB.KG: Ирина Юрьевна, ваше мнение по поводу арестов и возбужденных дел? И, если вы в курсе, как на происходящее реагирует Атамбаев?

- Что по этому поводу думает Алмаз Шаршенович, я не в курсе. Помню, что на последнем политсовете он только требовал, чтоб была качественная доказательная база, и каждый будет отвечать, если действительно что-то поимел и нанёс в особо крупном размере ущерб государству. Если почувствуем, что это политические репрессии на определённых лиц, и доказательства "как гири" навешали, чтоб потопить, конечно, это вызовет другую реакцию.

Но сейчас мы видим, что не только на эсдековцев направлена борьба, многие аресты и заключения касаются совсем беспартийных людей. Главное, все мы должны быть уверены и видеть, что должны быть наказаны и ряд других лиц, кто в т.ч богател в таможенных, финансовых, налоговых службах, и другие, кто часть инвестиций в страну перенаправляли в собственный карман. Поэтому ждём расследования по Раиму Матраимову, по беззаконию с землёй и вип-строительству, кто на международном усыновлении делал себе бизнес, по всем недрам: кто владеет и что имеет бюджет.

VB.KG: У вас нет опасений, что следствие дойдет и до Алмазбека Шаршеновича?

- Конечно, если принципиально захотят - дойдёт! Только в чём его будут обвинять? Что у нас поголовно воруют, и он не смог наказать как положено? Уверена, что в карман государства ради себя и семьи он не посмел залезть, и других предупреждал, но теперь каждый пусть и докажет. Его проблема, что он слишком благодарный, и тем, кто не предал его 6 апреля и дальше втёрся в доверие из прежней власти, он доверил многие государственные посты. Вторая ошибка: он честно отошёл от партийных дел, и пока занимался страной, вошли в депутатский корпус только из-за денег те, кто сегодня его предаёт. В т.ч. "подсолнухи", как Рыспаев. Он второй созыв председатель комитета по недрам, ему доверяли, а он теперь партию обвиняет в чём-то... Если его прокрутить, там есть немало за что и его привлечь. При этом, многие однопартийцы, кто за Алмазбека Шаршеновича пошёл 7 апреля, остались за бортом. И зря, что он не хотел слушать и не считался с мнением старопартийцев. Наоборот, заставлял нас не делиться на север-юг, восток- запад, принимать даже своих бывших оппонентов например, из Ак- Жола, роднее чем своих, но чтобы не делили страну. И вот результат: они все его и предали.

VB.KG: Кто сегодня остался рядом с Алмазбеком Шаршеновичем?

- "Старая гвардия", кто старался его поддерживать и работать честно и порядочно, но их немного. Женщины соцдемократки практически все с ним. Но те, кто реально видел и замечал изменения при нем и видели, что Атамбаев не воровал сам лично и не грабил народ, как это делали Акаев и Бакиев, тоже понимают, что очень сложно переломить было ситуацию, и они его тоже поддерживают. По республике это довольно ощутимая часть населения, - подчеркнула Ирина Юрьевна.

Отметим, сегодня ожидается заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева по ситуации с уголовными делами и арестами бывшего премьера Сапара Исакова, главы таможни, экс-мэра Кубанычбека Кулматова и других. Информацию об этом VB.KG подтвердила пресс-представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

URL: https://www.vb.kg/371304
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Сооронбай Жээнбеков, ГКНБ, коррупция, президент
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Комментарии
Алтынбек Ынтымаков
06.06.2018, 12:26
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 14
Минусов: 4
Комментариев: 6

Атамбаева предали его бывшие окружения. Все знают как АША поддерживал Жээнбекова на выборах. Теперь все забыли и кидали.

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Карамушкиной и Ко
06.06.2018, 12:43

Атамбаев и его приближенные сами виноваты в сложившемся положении! И Карамушкина права в одном-в том,что руководители партии отошли от интересов членов партии,которых кстати и сейчас очень много. Атамбаев приблизив к себе проходимцев и мошенников практически оттолкнул от себя тысячи и тысячи своих сторонников не выполнив перед ними своих обещаний. И сейчас они пожинают плоды своего эгоизма и систематических обманов тысяч людей. Но мы наблюдаем и все видим. Думаем,что власть не должна перегнуть палку- СЛОМАЕТСЯ!

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Нейтралитет
06.06.2018, 12:57

Что посеешь то и пожнёшь. Это касается и АША и Жээнбекова. Все строится на обмане и предательстве. Но все же мы как общество эволюционируем. И научимся в итоге отличать обман от правды.единственная страна в ЦА которая идёт по пути эволюции общества

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pok lian
06.06.2018, 13:02
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Плюсов: 42
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Комментариев: 35

А зачем Рыспаева- закончившего торг-техникум назначали главой комитета по недрам?.))

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pok lian
06.06.2018, 13:08
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Плюсов: 42
Минусов: 7
Комментариев: 35

Карамушкина лавирует между Атамбаевым  и Жээнбековым.  Она не самая дурная тетка в парламенте, но не треснет ли её 5 точка? Ясно же, что предательство Рыспаева и каких-то экс-бакиевских клерков, не причина сложившейся ситуации.

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pok lian
06.06.2018, 13:11
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Плюсов: 42
Минусов: 7
Комментариев: 35

Самая большая кадровая ошибка Атамбаева: Илмиянов, Жээнбековы, ссора с Саляновой.

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pok lian
06.06.2018, 13:23
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Плюсов: 42
Минусов: 7
Комментариев: 35

Самая большая ошибка Атамбаева: Не выбрал приемником Бабанова.

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Таку Сагын
06.06.2018, 13:26
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Комментариев: 2

Предательство — такая же неотъемлемая часть политики. В составе СДПК произошел крупное предательство. Тот кто предал сегодня одного человека, завтра продает три, дальше идет вверх. Самые опасные люди в жизни это предатели. Вчера были верными, сегодня стали предатели. Мы все знаем, кто и как великого Манаса предали, а именно его окуржение. Жалко Атамбаеву. Сильно ошибся в выборе. Нужно было самого Сапарчика готовить к выборам.

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Эдил Азимов
06.06.2018, 13:43
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Комментариев: 1

Мыйзам алдында баары жооп бериши керек.

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мирлан исакков
06.06.2018, 13:58
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Комментариев: 1

Мне очень жаль, что в нашей стране происходит поле чудес , с уважением от

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