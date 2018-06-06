"Они все его предали!": Карамушкина о благородстве и доверчивости Атамбаева

Ирина Карамушкина - одна из немногих, кто не перестает поддерживать и даже защищать экс-президента Алмазбека Атамбаева. После ряда резонансных уголовных дел, задержаний и арестов Ирина Юрьевна дала "Вечерке" интервью, в котором ответила на несколько важных вопросов.

VB.KG: Ирина Юрьевна, ваше мнение по поводу арестов и возбужденных дел? И, если вы в курсе, как на происходящее реагирует Атамбаев?

- Что по этому поводу думает Алмаз Шаршенович, я не в курсе. Помню, что на последнем политсовете он только требовал, чтоб была качественная доказательная база, и каждый будет отвечать, если действительно что-то поимел и нанёс в особо крупном размере ущерб государству. Если почувствуем, что это политические репрессии на определённых лиц, и доказательства "как гири" навешали, чтоб потопить, конечно, это вызовет другую реакцию.

Но сейчас мы видим, что не только на эсдековцев направлена борьба, многие аресты и заключения касаются совсем беспартийных людей. Главное, все мы должны быть уверены и видеть, что должны быть наказаны и ряд других лиц, кто в т.ч богател в таможенных, финансовых, налоговых службах, и другие, кто часть инвестиций в страну перенаправляли в собственный карман. Поэтому ждём расследования по Раиму Матраимову, по беззаконию с землёй и вип-строительству, кто на международном усыновлении делал себе бизнес, по всем недрам: кто владеет и что имеет бюджет.

VB.KG: У вас нет опасений, что следствие дойдет и до Алмазбека Шаршеновича?

- Конечно, если принципиально захотят - дойдёт! Только в чём его будут обвинять? Что у нас поголовно воруют, и он не смог наказать как положено? Уверена, что в карман государства ради себя и семьи он не посмел залезть, и других предупреждал, но теперь каждый пусть и докажет. Его проблема, что он слишком благодарный, и тем, кто не предал его 6 апреля и дальше втёрся в доверие из прежней власти, он доверил многие государственные посты. Вторая ошибка: он честно отошёл от партийных дел, и пока занимался страной, вошли в депутатский корпус только из-за денег те, кто сегодня его предаёт. В т.ч. "подсолнухи", как Рыспаев. Он второй созыв председатель комитета по недрам, ему доверяли, а он теперь партию обвиняет в чём-то... Если его прокрутить, там есть немало за что и его привлечь. При этом, многие однопартийцы, кто за Алмазбека Шаршеновича пошёл 7 апреля, остались за бортом. И зря, что он не хотел слушать и не считался с мнением старопартийцев. Наоборот, заставлял нас не делиться на север-юг, восток- запад, принимать даже своих бывших оппонентов например, из Ак- Жола, роднее чем своих, но чтобы не делили страну. И вот результат: они все его и предали.

VB.KG: Кто сегодня остался рядом с Алмазбеком Шаршеновичем?

- "Старая гвардия", кто старался его поддерживать и работать честно и порядочно, но их немного. Женщины соцдемократки практически все с ним. Но те, кто реально видел и замечал изменения при нем и видели, что Атамбаев не воровал сам лично и не грабил народ, как это делали Акаев и Бакиев, тоже понимают, что очень сложно переломить было ситуацию, и они его тоже поддерживают. По республике это довольно ощутимая часть населения, - подчеркнула Ирина Юрьевна.

Отметим, сегодня ожидается заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева по ситуации с уголовными делами и арестами бывшего премьера Сапара Исакова, главы таможни, экс-мэра Кубанычбека Кулматова и других. Информацию об этом VB.KG подтвердила пресс-представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.