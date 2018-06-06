При поддержке ТИКА в Токмакской больнице откроется новая кардиология

Токмокская городская территориальная больница готовится к открытию отделения кардиологии после проведенного там капитального ремонта. Он был проведен за счет грантовой программы Турции через Турецкое управление по сотрудничеству и развитию при Аппарате премьер-министра Республики Турция (ТИКА) на общую сумму 82 тысячи долларов, включая поставку твердого инвентаря: функциональных кроватей, тумбочек, кухонной мебели.

В ходе ремонта полностью заменены канализационные трубы, система водо- и электроснабжения, во всех палатах и коридоре установлен кафель, проведена вода, есть санузлы и душ и др. Кардиологическое отделение рассчитано на 25 коек, обслуживает жителей города, а также соседних районов. Здесь ежегодно проходят стационарное лечение свыше 900 человек, получают консультативную помощь амбулаторные больные.

При поддержке ТИКА проведен также капитальный ремонт здания центральной стерилизационной. На средства спонсоров, частично местного бюджета и средства стационара с целью создания условий детям и родителям был построен приемно-смотровой блок отделения детской соматики и патологии новорожденных, где ежегодно оказывается помощь более 1 тысячи детей. Церемония открытия приемно-смотрового блока состоялась 25 апреля 2018 года

По словам директора Токмокской территориальной больницы Бактыгуль Исаевой, для улучшения материально-технической базы больницы в течение четырех лет было выиграно 5 грантов, в том числе от Бельгийского правительства на поставку компьютерной техники и создание единой локальной сети, швейцарский грант на прачечное оборудование и грант правительства Японии "Корни травы и человеческой безопасности" на поставку медицинского оборудования.

"В последние годы значительно улучшилось качество оказания медицинской помощи, в стационаре проводятся нейрохирургические операции на головном мозге, позвоночнике с использованием имплантов, операции по замене хрусталика, эндопротезирование тазобедренных суставов, онкологические, а также общие хирургические, гинекологические, урологические операции. Значительно снизились показатели детской смертности, не было случаев материнской смертности", - говорит Бактыгуль Исаева.