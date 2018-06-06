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В ближайшие дни в Бишкеке перекроют несколько дорог

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- ВБ
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В связи с реконструкцией с 9 июня будет закрыт для движения участок проспекта Чуй от бульвара Молодой Гвардии до улицы Уметалиева.

На данном участке в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" будет проводиться замена дорожного полотна. Работы продлятся до 15 июля текущего года.

Также в связи с проведением дорожных работ с 7 июня будет закрыта для проезда автомобильного транспорта улица Тоголок Молдо на участке от улицы Щербакова до улицы Саадаева.

На данном участке будет заменено дорожное полотно, обустроены тротуары и ирригационная сети, заменены бордюры, установлены дорожные знаки. Работы продлятся до 15 июля 2018 года.

И в жилмассиве "Ак-Босого" с 7 июня на реконструкцию будет закрыта улица профессора Зимы.

Дорожные работы будут вестись на участке между улицами Бухарская и Архитекторская. В том числе планируется обустроить ирригационную систему, тротуары, уложить дорожное полотно, нанести разметку, установить дорожные знаки.

Работы продлятся до 1 октября 2018 года.

Мэрия города Бишкек приносит горожанам и гостям столицы извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать альтернативные пути для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/371309
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек
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