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Международный аэропорт "Иссык-Куль" ждет первых пассажиров уже 21 июня

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- ВБ
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Международный аэропорт "Иссык-Куль" открывает туристический сезон - 2018.

Первым прибудет рейс из Новосибирска (РФ) 21 июня. Российская авиакомпания S7 планирует 2 рейса в неделю – по средам и субботам.

22 июня ожидается рейс из Оша авиакомпании Тез Джет. Регулярный рейс Ош-Иссык-Куль-Ош будет осуществляться 3 раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям.

Также 22 июня планируется первый рейс авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" из Ташкента - по вторникам и пятницам.

А 29 июня аэропорт "Иссык-Куль" начнет принимать рейсы из Алматы (Казахстан), которые будет выполнять авиакомпания QAZAQ air. Рейс будет осуществляться 2 раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

URL: https://www.vb.kg/371310
Теги:
аэропорт, Казахстан, Россия, Узбекистан, Иссык-Куль
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