В Казахстане штормовое предупреждение. А что у нас?

В Бишкеке 7 июня, как сообщается на сайте Кыргызгидромета, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15 - 17, днем - 30 - 32 градусов тепла.

Кратковременный дождь и гроза возможны лишь 8 июня днем, ночью без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Днем - 30 - 32, ночью 15 - 17.

В субботу 9 июня также будет ясно, но чуть прохладнее. Днем 29 - 31, ночью 14 - 16

В МЧС КР VB.KG также подчеркнули, что, несмотря на прогнозируемые осадки, никаких резких изменений погоды в ближайшие дни не предвидится.

А вот в Казахстане - штормовое предупреждение. Грозы, шквалистого ветер, местами град и пыльные бури ожидают в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях.