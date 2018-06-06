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В Казахстане штормовое предупреждение. А что у нас?

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- Виктория Григоренко
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В Бишкеке 7 июня, как сообщается на сайте Кыргызгидромета, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15 - 17, днем - 30 - 32 градусов тепла.

Кратковременный дождь и гроза возможны лишь 8 июня днем, ночью без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Днем - 30 - 32, ночью 15 - 17.

В субботу 9 июня также будет ясно, но чуть прохладнее. Днем 29 - 31, ночью 14 - 16

В МЧС КР VB.KG также подчеркнули, что, несмотря на прогнозируемые осадки, никаких резких изменений погоды в ближайшие дни не предвидится.

А вот в Казахстане - штормовое предупреждение. Грозы, шквалистого ветер, местами град и пыльные бури ожидают в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях.

URL: https://www.vb.kg/371313
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
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