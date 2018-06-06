Мошенник взял деньги за "бюджетный" гемодиализ и скрылся. Женщина умерла...

Гражданин, ранее задержанный сотрудниками СКМ МВД за мошеннические действия, подозревается в совершении ряда других аналогичных преступлений.

В апреле текущего года сообщалось, что службой криминальной милиции МВД Кыргызской Республики задержан находившийся в розыске гражданин Супатаев Санжарбек 1979 года рождения, уроженец Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, ранее неоднократно судимый за кражи, мошенничество и побег из мест лишения свободы.

МВД информировало, что задержанное лицо подозревается в совершении мошеннических и других противоправных действий, часто представляется сотрудником государственных органов, высокопоставленным чиновником.

Служба криминальной милиции МВД КР обратилась к гражданам, владеющим какой-либо информацией либо пострадавшим от рук указанного лица, сообщить обо всех фактах в органы внутренних дел.

Так, в ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники СКМ МВД выявили другие противоправные действия, к которым причастен вышеуказанный задержанный гражданин. В милицию обратился житель столицы с просьбой принять меры в отношении гражданина за мошеннические действия.

Летом 2017 года гражданин гражданин С.Супатаев, обещая свои услуги по предоставлению гемодиализа на бюджетной основе, завладел у бишкекчанина денежными средствами в размере 1000 долларов США. Однако ни через неделю, ни через месяц, мошенник так и не явился. Осенью прошлого года супруга бишкекчанина, получавшая гемодиализное лечение, скончалась.

Кроме того, в органы внутренних дел обратилась уроженка Иссык-Кульской области и сообщила, что мужчина, фотографию которого видела недавно в СМИ, летом прошлого года обманом завладел немалой суммой денежных средств и исчез. Как выяснилось, гр. Супатаев Санжарбек, представляясь высокопоставленным чиновником, обещал в кратчайшие сроки официально оформить документы и попросил за услугу по замене паспорта денежные средства в размере 30 тысяч сомов. После этого он через некоторое время скрылся.

В настоящее время по указанным фактам возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия. Проверяется причастность обвиняемого лица к другим аналогичным мошенническим действиям. Граждан, владеющих какой-либо информацией либо пострадавших от рук указанного лица, просим сообщить в органы внутренних дел по телефонам: 266261, 0704554555