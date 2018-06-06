"Росинбанк" ответил на заявление Финпола

В ответ на сегодняшнее "уточняющее" заявление Финпола свою позицию озвучил "Росинбанк". В частности, ОАО "Росинбанк" информирует, что в настоящее время по озвученным фактам ГСБЭП идет разбирательство в компетентных органах, и все обвинения должны быть доказаны судом.

В части налоговых обязательств Банк не имеет задолженности перед бюджетом страны по уплате налогов, что подтверждается плановыми налоговыми проверками.

Прозрачность деятельности Банка ежегодно подтверждается заключениями крупнейших независимых аудиторских компаний, репутация которых не вызывает сомнения. В связи с этим обвинение Банка в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере является не соответствующим действительности.

В силу статьи 151 Налогового кодекса КР ОАО "Росинбанк" подал административное исковое заявление об обжаловании решения Управления государственной налоговой службы по контролю за крупными налогоплательщиками и решения Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, тем самым приостановив исполнение обжалуемого решения до вынесения окончательного решения по данному спору.

ОАО "Росинбанк" уверен в своей правоте, и в рамках данного дела намерен доказать ее по всем упомянутым фактам через судебные органы. В связи с этим Банк призывает уполномоченные органы и СМИ не забывать про презумпцию невиновности и предоставлять общественности правдивую информацию с освещением позиции двух сторон.

Информационные атаки и безапелляционные формулировки в отношении системообразующего банка страны вызывают сомнения в объективности рассмотрения возбужденного дела, подрывают доверие к государственным инстанциям и наносят удар не только по имиджу банка, но и по инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики в целом.

В настоящее время ОАО "Росинбанк" работает в полноценном режиме, оказывая банковские услуги клиентам в соответствии с действующим законодательством КР и регламентами НБ КР.