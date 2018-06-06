Бишкекчане спасли девушку от похищения

Бишкекчанка Толкун Кызаева поделилась на своем аккаунте в Facebook историей, случившейся сегодня буквально в центре столицы.

"Ещё не отошла от страшной истории с Бурулай, которую зверски убил похитивший ее нелюдь, а сегодня стала свидетелем кражи девушки у Университета туризма на пр Чуй. Несколько парней буквально волокли бедную девушку, и запихали в машину. Мимо проезжавшие водители побросали свои машины, и побежали вызволять девушку.

Особенно грамотно повёл себя мужчина в очках, спасибо ему огромное. Он поставил свою машину прямо перед ними (водителем машины похитителя - ред.), заблокировав тем самым выезд их машины, вытащил девушку, тут на подмогу прибежали ещё люди, и пошёл говорить с этими уродами.

Эти уроды закрылись в машине, выйти побоялись, так и продолжали сидеть в машине. На призыв выйти из машины и поговорить по-мужски эти выродки прятали лица. Поскольку у меня в салоне находились перепуганные внуки, мне пришлось быстро вернуться в машину,убедившись, что девушка цела и невредима. Она очень горько плакала. На вопрос одной из женщин она ответила, что знает этих парней

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Я вызвала милицию, порадовалась, что на том конце провода девушка мгновенно отреагировала, сказав, что машину отправляют немедленно. Мне звонили весь вечер из милиции, уточняли детали. Хотелось бы узнать конец этой жуткой истории. На фото номер машины этого несостоявшегося "женишка" и его дружков. Надеюсь, наши органы отреагируют правильно на столь вопиющий случай, произошедший ранним вечером в очень многолюдном месте".

Напомним, буквально два дня назад президент Сооронбай Жээнбеков потребовал жесткого наказания за гибель Бурулай Турдалиевой. Во время встречи с премьер-министром глава государства обратил особое внимание на недавний факт смерти 19-летней Бурулай Турдали кызы в отделении милиции Жайылского района. Жээнбеков признался, что с глубокой скорбью и печалью воспринял это трагическое происшествие.

"Этот вопиющий случай милицейской халатности, безответственности и непрофессионализма вполне справедливо вызвало возмущение общественности. Требую жесткого наказания всех виновных в смерти девушки, начиная от увольнения с должностей до привлечения к уголовной ответственности", - заявил президент.

Он также подчеркнул, что необходимо усилить работу по повышению ответственности сотрудников внутренних дел и укреплению их дисциплины, и рекомендовал рассмотреть вопрос совершенствования законодательной базы, направленной на защиту детей, семьи, профилактику насилия в отношении детей и женщин.

На фото автомобиль, на котором была попытка похищения.