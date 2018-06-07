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Иссык-Куль манит своим совершенством

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- ВБ
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Яркое солнце, свежий соленый ветер, еще холодные, но совершенно прозрачные воды Иссык-Куля. Что еще нужно для счастья? Отпуск, или выходные, чтобы рвануть из пыльного душного города и увидеть все это совершенство природы своими глазами.

Напоминаем, что завтра уже пятница, и на выходные прогнозы погоды самые благоприятные.

Кстати, как и в прошлые годы, российские туроператоры называют Иссык-Куль одним из самых популярных курортов на территории СНГ.

В этот раз своими выводами поделился центр Исследования рынка туризма и путешествий по России и СНГ. В данных центра Иссык-Куль на 2 месте среди курортов государств СНГ, популярных у туристов.

Хорошего отдыха!

URL: https://www.vb.kg/371327
Теги:
Иссык-Кульская область, Иссык-Куль
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