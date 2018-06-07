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Град на юге страны уничтожил посевы пшеницы и плодовые деревья

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- Виктория Григоренко
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МЧС подсчитали ущерб от прошедшего 5 июня ливня с градом на юге республики. Только в айыльном аймаке Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошскойон составил 2 миллиона 796 тысяч 500 сом. Об этом сообщает МЧС.

По их информации, всего от разгула стихии там пострадали кровли 15-ти жилых домов.

- Материальным ущерб по ним 156 тысяч 500 сом. Но особенно навредил град 75 гектарам плодовых деревьев и 13 гектарам поля с пшеницей. Там ущерб достиг 2 миллионов 640 тысяч сомов, - уточнили в министерстве.

МЧС напоминает, что в нынешний вторник около 16:30 часов на сельский округ обрушился проливной дождь с градом.

URL: https://www.vb.kg/371341
Теги:
МЧС, Ошская область, стихийные бедствия, штормовое предупреждение
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