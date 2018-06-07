Не наш член. СДПК отреагировала на заявление Сагынбека Абдрахманова

Размышления бывшего члена СДПК Сагынбека Абрахманова о созыве им внеочередного съезда СДПК не имеют под собой оснований. Об этом заявила официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

"Сагынбек Абдрахманов исключен из СДПК 9 августа 2017 года за неподчинение решению 16-го съезда. Он оторвался от партии и проводил работу, которая была расценена партийцами как направленная против единого кандидата в президенты от СДПК Сооронбая Жээнбекова", - сказала Кундуз Жолдубаева.

Тогда Политсовет отметил, что действия члена политобъединения Абдрахманова идут вразрез с решениями партии, противоречат основным целям и задачам СДПК.

"В итоге в соответствии с Уставом Политсовет прекратил членство Сагынбека Абдрахманова в партии. Насколько нам известно, Сагынбек Абждрахманов уже три месяца пытается собрать вокруг себя обиженных партийцев, но безуспешно", - пояснили социал-демократы.

Напомним, накануне Сагынбек Абдрахманов заявил, что СДПК не успокоится, пока из рядов партии не будет исключен Алмазбек Атамбаев.