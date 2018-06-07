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Наконец-то! В Бишкеке пройдет дождь!

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- ВБ
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Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 8-12 июня

По данным МЧС КР 8-10 июня ночью в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в долинной зоне без осадков. Днем временами кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

11-12 июня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 13-14 июня

13-14 июня в предгорных и горных районах кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Колебание температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 8-10 июня

8-10 июня ночью и в первой половине дня без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, днем с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош 8-10 июня

8-10 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

URL: https://www.vb.kg/371349
Теги:
МЧС, Ош, погода, Бишкек, Кыргызстан
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