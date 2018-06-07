На территории Ошского рынка демонтируют металлические конструкции

В целях обеспечения пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах и торговых объектах, расположенных на территории Ленинского административного района, администрацией совместно с отделом ЧС Ленинского района проведены ряд комплексных мероприятий.

Проведены пожарно-профилактические работы и пожарно-тактические занятия в местах массового пребывания людей: учения на ТРК "Ош базары", ТРК "Дордой Дыйкан", ТРЦ "Азия Молл", ТЦ "Берекет Гранд", ТЦ "Весна", ЗАО "Кока-Кола Бишкек Боттлерс", в гипермаркетах "Фрунзе" и в супермаркетах "Народный".

В связи с тем, что указанные объекты являются частной собственностью, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья горожан, а также гостей столицы, руководителям коммерческих субъектов Ленинского района направлены требования. В частности, провести работу по обеспечению пожарной безопасности, демонтировать конструкции, препятствующие проезду спецмашин в случае ЧС, освободить проходы и привести в соответствие с проектной документацией, обеспечить установку системы видеонаблюдения, обратить особое внимание на работу ответственных за безопасность и провести работу по страхованию имущества.

Так, на сегодняшний день на территории ТРК "Ош базары", администрацией рынка "Кыял" проводятся работы по демонтажу металлических конструкций и торговых прилавков вокруг здания. Также проводятся работы по установке внутренних пожарных кранов и огнетушителей.

Муниципальная администрация напоминает руководителям субъектов, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности" ответственность за соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта несет собственник, хозяйствующий субъект и лицо, эксплуатирующий объект.