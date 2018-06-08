Мэр Бишкека о незаконных строениях в городе, вырубке деревьев и не только

Признают ли элитные новостройки на Южной магистрали незаконными застройками? Когда столичные власти перестанут вырубать деревья? Сколько и по каким стандартам отремонтировано городских автодорог на китайский грант в 180 млн долларов? На эти и многие другие вопросы, интересующие наших читателей, ответил лично мэр Бишкека Албек Ибраимов в эксклюзивном интервью редакции VB.KG.

- Конечно, я очень люблю Бишкек! – начал разговор с "Вечеркой" градоначальник.

- Сейчас у меня огромное чувство ответственности. Времени с момента моего назначения прошло мало (Ибраимов был избран мэром 27 февраля 2016 г. – ред.), осуществить серьезные программы пока не было возможности. Но нам удалось настроить взаимоотношения между структурными подразделениями мэрии. У нас есть четкие цели и задачи. Мы приняли программу развития на 4 года, она очень амбициозная и в то же время реалистичная. Сейчас мы обращаемся к высокопоставленным органам, чтобы было справедливое расщепление доходов. Тогда мы сможем полноценно исполнять нашу программу, - рассказал Албек Ибраимов.

"Вечерка" попросила мэра перечислить главные проблемы Бишкека. Все оказалось предсказуемо - дороги, инфраструктура и озеленение.

А вот о том, как столичная мэрия собирается решать наболевшие вопросы, смотрите в нашем видеоматериале.