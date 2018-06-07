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Сегодня в Ошской области утонул 17-летний парень

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- ВБ
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Сегодня около 14.00 часов в МЧС КР поступила информация по поводу 17-летнего парня, пропавшего на озере Торт-Гул, что в селе Мырза-Арык Узгенского района Ошской области.

На место для проведения поисковых работ выехали специалисты МЧС КР. В 15.30 тело подростка было найдено и передано родственникам.

МЧС КР призывает соблюдать элементарные правила безопасности при плавании и вблизи водоемов.

Следует также знать причины несчастных случаев на воде:

К утоплению могут привести разные причины, основные из них: незнание опасности при купании и плавании и неумение избежать их, выйти из тяжелого положения. Чаще всего к несчастным случаем приводят дальние заплывы, купание в шторм, купание в нетрезвом состоянии, неумение плавать, переохлаждение организма, разрывы надувных поддерживающих средств, отсутствие присмотра за детьми, хулиганство.

Во время купания, прыжков или внезапного падения в воду может наступить утомление вследствие сотрясения мозга, травмы черепа и позвоночника, других травм от сильного удара об различные предметы, которые находятся в воде (о скалу, камень, твердое дно).

При прыжках с высоты к несчастью может привести внезапный удар животом о водную поверхность (возникает рефлекторный травматический шок).

Много неприятностей приносят мышечные судороги – внезапные болевые сокращения отдельных мышц вследствие резкого напряжения, переутомления и переохлаждения.

Чаще всего возникают судороги мышц рук, шеи, живота, бедра, голени и стопы. При судорогах необходимо набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы удержаться на воде, а одной или двумя руками размять мышцы, в которых чувствуется боль.

Лучший способ предохранение от несчастных случаев - это хорошее умение плавать, овладев всеми основными приемами плавания в сложных условиях, придерживаясь основных правил поведения на воде.

URL: https://www.vb.kg/371353
Теги:
МЧС, Ошская область, погибшие
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