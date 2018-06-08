Собственники жилья несколько лет не могут выселить квартирантов

Уважаемые сограждане! Будьте осторожны, когда пускаете квартирантов в своё жильё. В моём доме живет квартирант уже много лет. Его зовут Чыныбаев Анарбек Минбаевич.

После смерти мужа в 2012 году я вступила в права на наследство. А этот квартирант оспаривает моё право на наследство в Первомайском суде.

И ещё вдобавок не платит и угрожает своими связями.

А сама я с сыном скитаюсь по чужим квартирам. От безысходности меня преследуют мысли о самоубийстве, но сдерживает ответственность за сына. Под разными предлогами он оспаривает моё право на наследство. И таскает меня по судам. Вот так закон защищает квартирантов!

А у меня нет ни связей, ни денег, на адвокатов . е знаю, что делать. Написала письмо нашему Президенту, жду ответа.