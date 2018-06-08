Совершившие насилие против детей и женщин должны получать реальные сроки

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев накануне принял участие в заседании Национального совета по гендерному развитию.

Выступая с речью, глава правительства подчеркнул, что в последние годы в стране происходят трагические события, когда насилию подвергаются женщины и дети.

"По данным Организации Объединенных Наций в нашей стране каждая четвертая женщина подвергается домашнему насилию. Национальный статистический комитет констатирует, что вместе с сокращением общего количества преступлений, наблюдается рост официально зарегистрированных фактов применения насилия в отношении женщин. За последние пять лет отмечено и увеличение количества похищений с целью принуждения к браку. В 2013 году было зарегистрировано 19 случаев, а в 2017 году уже 31 факт", - подчеркнул премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что убийство 19-летней Бурулай Турдалиевой в здании Жайылского РОВД стало для всех большим уроком.

"Необходимо в корне пересмотреть национальную политику в борьбе с семейным насилием. В этой связи хотелось бы отметить недостаточную работу правоохранительных органов. Адвокаты и родственники преступников оказывают психологическое и физическое давление на жертв, подвергшихся насилию. Глубокое сожаление вызывает тот факт, что представители органов внутренних дел допускают это", - отметил он.

Глава правительства в очередной раз особо подчеркнул, что, несмотря на примирение сторон, лица, совершившие насилие в отношении женщин и детей, должны получать реальные, а не номинальные тюремные сроки.

"Правоохранительные органы, а также представители органов местного самоуправления должны приложить все усилия для прекращения практики принуждения девушек и женщин к браку. В этой связи необходимо проводить активную разъяснительную работу среди населения о важности соблюдения прав человека. В обществе должно быть сформировано понятие о неприемлемости похищения девушек и женщин и применении к ним насилия", - сказал премьер-министр.

В ходе заседания была представлена информация государственных органов Кыргызской Республики о деятельности по предотвращению и борьбе с насилием над женщинами и детьми.

В заседании Национального совета приняли участие руководители государственных органов и органов местного самоуправления, представители некоммерческих и международных организаций, работающих в сфере гендерного развития, независимые эксперты, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.