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"Грибной" скандал, раздутый лидером "РАЖ", оказался фальшивкой?

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- ВБ
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Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республике (ГАООСиЛХ) по поводу сообщения на заседании Жогорку Кенеша лидера фракции "Республика-Ата Журт" Жыргалбека Турускулова сообщает следующее:

Должностными лицами ГАООСиЛХ никогда не выдавались разрешительные документы на вывоз березовых грибов (чага) в количестве 4 тыс. тонн компании ТОО "Байтерек Кэтиринг" (Baiterek Catering).

Необходимо отметить, что выдача такого рода разрешительных документов не входит в компетенцию ГАООСиЛХ. Тем самым считаем, что заключение, приложенное к сообщению депутата Ж. Турускулова, является подделкой.

Между тем сообщаем, что в Кыргызстане невозможно собрать такой большой объем березового гриба (чага). Соответственно государству не был нанесен ущерб.

Помимо этого копия письма-подтверждения, якобы написанного от ГАООСиЛХ, приложенного в запросе Уссурийской таможни Федеральной таможенной службы Дальневосточного таможенного управления (Уссурийская таможня) от 20.01.2018 года № 21-14/01443, также является подделкой.

По данному вопросу руководством ГАООСиЛХ было направлено письмо в Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики о рассмотрении обращения Уссурийской таможни по факту подделки письма подтверждения ГАООСиЛХ и принятии соответствующих мер.

В связи вышеизложенным, ГАООСиЛХ считает, что заявления депутата Жогорку Кенеша, лидера фракции "Республика - Ата Журт" Жыргалбека Турускулова не имеют под собой оснований.

URL: https://www.vb.kg/371362
Теги:
ГКНБ, коррупция, парламент, экология
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