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В КР введен новый образец автомобильных номеров для иностранцев

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- ВБ
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В Кыргызской Республике введен образец новых автомобильных номеров для иностранных юридических и физических лиц. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства.

Данное решение направлено на введение единого порядка регистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств, установок и оборудования, упорядочения допуска транспортных средств к эксплуатации на территории Кыргызской Республики.

Введение образца новых автомобильных номеров для иностранных лиц создаст благоприятные условия для беспрепятственного и своевременного получения иностранными физическими и юридическими лицами регистрационных услуг, а также обеспечит контроль со стороны сотрудников правоохранительных органов в сфере безопасности дорожного движения.

URL: https://www.vb.kg/371363
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, регистрация, автомобили
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