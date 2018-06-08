На границе с Узбекистаном произошло землетрясение

В Баткенской области, недалеко от границы с Узбекистаном, произошло землетрясение.

По данным онлайн-регистратора, магнитуда землетрясения 4,0 баллов, глубина залегания эпицентра – 4 километра. Очаг находится в 21 километре к юго-западу от Ферганы, и в 237 километрах от Ташкента. Ближайший населенный пункт – село Таш-Добо в Кыргызстане.

"В городе Кадамджае Баткенской области сила толчков составила 3 балла, в селах Орозбеков и Котур-Булак - 2,5 балла", - сообщила пресс-служба МЧС КР.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.