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На границе с Узбекистаном произошло землетрясение

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- Юлия Палькина
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В Баткенской области, недалеко от границы с Узбекистаном, произошло землетрясение.

По данным онлайн-регистратора, магнитуда землетрясения 4,0 баллов, глубина залегания эпицентра – 4 километра. Очаг находится в 21 километре к юго-западу от Ферганы, и в 237 километрах от Ташкента. Ближайший населенный пункт – село Таш-Добо в Кыргызстане.

"В городе Кадамджае Баткенской области сила толчков составила 3 балла, в селах Орозбеков и Котур-Булак - 2,5 балла", - сообщила пресс-служба МЧС КР.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

URL: https://www.vb.kg/371368
Теги:
Баткенская область, землетрясение, Кыргызстан
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