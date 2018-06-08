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Внешний долг Казахстана в сотни раз превышает займы Кыргызстана

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- Виктория Григоренко
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На начало 2018 года внешний долг Казахстана составил $167,5 млрд. Причем "чистые" международные займы составили 45,7 млрд долларов США. Об этом сообщает Нацбанк РК.

По информации регулятора соседней республики, его отношение к ВВП снизилось до 105,9 процента.

- Госсектор и банки выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, на них приходятся 4 процента внешнего долга, а другие сектора являются чистыми заемщиками. Они формируют 26 процентов внешнего долга, - подчеркивает Нацбанк Казахстана.

Примечательно, что расстановка стран-доноров у соседней республики несколько иная. Так, наибольшая доля внешнего долга Казахстана приходится на Нидерланды (48,61 млрд долларов США), Великобританию (22,66 млрд долларов) и США (13,35 млрд). Китай, в отличие от Кыргызстана, занимает лишь четвертое место в этом списке. Ему РК должен 12,18 млрд долларов.

К слову сказать, в отличие от северного соседа, долг Кыргызстана кажется мизерным. По состоянию на 31 января 2018 года он составил (внешний + внутренний) 4 млрд 624.81 млн, или 316 млрд 290.85 млн сомов. А его отношение к ВВП достигает "всего" 56.9 процентов.

URL: https://www.vb.kg/371373
Теги:
долг, Казахстан, Кыргызстан
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Комментарии
Karina Karimova
08.06.2018, 17:01
Карма: +52
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 73
Минусов: 21
Комментариев: 81

Ой как замечательно. А к чему такие сравнения? Типа давайте еще займем и догоним Казахстан по внешнему долгу?

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