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Флаг Кыргызстана подняли на одну из вершин Монблана

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- Юлия Палькина
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Впервые флаг Кыргызстана поднят на Монблан (4810 м.) – самую высокую точку Альп и Европы (не считая кавказских пиков). Восхождение на вершину совершил Нарынбек Насыров, кыргызстанец, ныне живущий в Швейцарии. Он и поднял на пик флаг Кыргызстана. Об этом VB.KG рассказал друг альпиниста Темирлан Жусупов.

После покорения вершины вместе с флагом Нарынбек установил государственный символ Кыргызстана на базе "Tete rousse" (3167 метров над уровнем моря) – именно там, уже на спуске, по традиции альпинисты оставляют флаги своих стран, в знак того, что восхождение удалось.

К покорению горы кыргызстанец готовился три дня, проходил адаптацию в базовом лагере. До этого он также занимался альпинизмом, много тренировался, бегал.

Нарынбек мечтает, чтобы флаг Кыргызстана добрался и до других известных европейских вершин, и уже начал подготовку к новым восхождениям.

Насыров живет за границей не первый год, женат на француженке, у него две дочери и сын. Работает в банковской сфере.

URL: https://www.vb.kg/371383
Теги:
альпинизм, соотечественники, Швейцария
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