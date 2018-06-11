Флаг Кыргызстана подняли на одну из вершин Монблана

Впервые флаг Кыргызстана поднят на Монблан (4810 м.) – самую высокую точку Альп и Европы (не считая кавказских пиков). Восхождение на вершину совершил Нарынбек Насыров, кыргызстанец, ныне живущий в Швейцарии. Он и поднял на пик флаг Кыргызстана. Об этом VB.KG рассказал друг альпиниста Темирлан Жусупов.

После покорения вершины вместе с флагом Нарынбек установил государственный символ Кыргызстана на базе "Tete rousse" (3167 метров над уровнем моря) – именно там, уже на спуске, по традиции альпинисты оставляют флаги своих стран, в знак того, что восхождение удалось.

К покорению горы кыргызстанец готовился три дня, проходил адаптацию в базовом лагере. До этого он также занимался альпинизмом, много тренировался, бегал.

Нарынбек мечтает, чтобы флаг Кыргызстана добрался и до других известных европейских вершин, и уже начал подготовку к новым восхождениям.

Насыров живет за границей не первый год, женат на француженке, у него две дочери и сын. Работает в банковской сфере.