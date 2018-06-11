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Сотрудники ГУОБДД хладнокровно сняли номера с машин у парка "Южные ворота"

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- ВБ
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На Южном парке (парк на "Южных воротах" - ред.) на выходных по Советской было припарковано около сотни машин. Выходим с парка с семьей, а ГУОБДД у всех подряд сняли госномера. Удивило, как они работали - ночью, втихаря, нет знаков, запрещающих парковку, хладнокровно, воровато...

Это что такое? Всем выходящим с парка людям было обеспечено отличное настроение. ГУОБДД, когда ваши сотрудники начнут работать на предупреждение, а не в кустах стоять или подобным образом?!!!

URL: https://www.vb.kg/371386
Теги:
дороги, нарушения, Бишкек
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Комментарии
Азамат
11.06.2018, 10:47

Ну это была и не ночь. И правильно сделали. Недалеко есть парковка, платить не хотим, да еще 100 метров идти? Красивый парк, вот только люди никак не научаться свою попу немного поднимать и думать об окружающих. МОЛОДЦЫ гайцы!!! Так держать!!!

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11.06.2018, 11:10

хладнокровно)))))))))

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Каныбек Качкымбаев
11.06.2018, 12:19
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 3

Нарушили на проезжей части нагло машины оставляете,еще жалуетесь ни стыда ни совести.Молодцы Гаишники так держать...

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Болотбек
11.06.2018, 13:59

Конечно парковать надо так, чтобы не создавать помех и неудобств для других участников дорожного движения. Но вот меня всегда возмущало то,что у нас в КР почти всюду установлен дорожный знак "Остановка запрещена". Ну почему нельзя установить знак "Стоянка запрещена"? Вот например по улице Горького возле Фефа центра. Например мне надо высадить из машины человека преклонного  возраста, которому тяжело пройти лишних сто метров. Ан, нет, остановка запрещена. Именно остановка, а не стоянка. Думаю это сделано намерено, чтобы , ну вообщем понятно.  Такое же имеет место по к лице Жибек Жолу, между Молодой Гвардией и Западным автовокзалом. Дорога там широкая, обочина тоже, но почему установлен этот знак не понятно. Вообщем этот знак установлен всюду, вместо знака "Стоянка запрещена". Думаю это чуть не правильно. Может я и ошибаюсь, но помимо безопасности дорожно движения есть ещё забота о людях. Надо чтобы людям было комфортно. 

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Аннушка
11.06.2018, 14:07

Ещё много стоят машин на ул. Ауэзова городок строителей дома 5,6 невозможно ни скорой ни пожарникам проехать к домам 3,1,7 особенно в вечернее время никто не хочет отгонять свои машины на стоянки на замечания никто не реагирует вот там тоже можно штрафовать владельцев автомашин.

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Ayperi Tynystanova
11.06.2018, 16:49
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 2
Комментариев: 45

это все благодаря их уровню образования... повышайте им зп, чтоб адекватные работали

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