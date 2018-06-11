Сотрудники ГУОБДД хладнокровно сняли номера с машин у парка "Южные ворота"

На Южном парке (парк на "Южных воротах" - ред.) на выходных по Советской было припарковано около сотни машин. Выходим с парка с семьей, а ГУОБДД у всех подряд сняли госномера. Удивило, как они работали - ночью, втихаря, нет знаков, запрещающих парковку, хладнокровно, воровато...

Это что такое? Всем выходящим с парка людям было обеспечено отличное настроение. ГУОБДД, когда ваши сотрудники начнут работать на предупреждение, а не в кустах стоять или подобным образом?!!!