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В Бишкеке для движения автотранспорта открыт отрезок проспекта Манаса

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- ВБ
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Как сообщают в столичном Управлении капитального строительства, открыто движение по проспекту Манаса на участке между проспектами Чуй и Жибек-Жолу.

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" были проведены дорожные работы. В течение месяца были установлены новые бордюры, заменено дорожное полотно. Теперь оно двуслойное, верхний слой щебеночно-мастичный, с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками.

В этом году реконструкция проспекта Манаса пройдет на участке длиной 8 км 900 метров, от проспекта Жибек Жолу на севере и до улицы Семетей на юге.

URL: https://www.vb.kg/371387
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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