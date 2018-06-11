В Бишкеке для движения автотранспорта открыт отрезок проспекта Манаса

Как сообщают в столичном Управлении капитального строительства, открыто движение по проспекту Манаса на участке между проспектами Чуй и Жибек-Жолу.

В рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" были проведены дорожные работы. В течение месяца были установлены новые бордюры, заменено дорожное полотно. Теперь оно двуслойное, верхний слой щебеночно-мастичный, с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками.

В этом году реконструкция проспекта Манаса пройдет на участке длиной 8 км 900 метров, от проспекта Жибек Жолу на севере и до улицы Семетей на юге.