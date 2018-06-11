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За неделю работы ГУОБДД "заработало" 12 445 200 сомов

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- ВБ
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С 01 по 07 июня 2018 года сотрудники ГУОБДД МВД Кыргызской Республики, а также его подразделений выявили 22 836 нарушений в области безопасности дорожного движения.

Из них:

• 726 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора;

• за управление ТС не пристегнутыми ремнями безопасности штрафы получили 5577 водителей;

• пьяными за рулем попались 107 водителей;

• за несоблюдение требований дорожных знаков оштрафовано 4329 водителей;

• за управление транспортом с нанесенными на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующего покрытия принято мер в отношении 81 водителя. Все автомашины растонированы;

• 2941 водитель управлял транспортом с превышением скоростного режима движения.

776 единиц транспортных средств водворено на штрафную площадку. Предполагаемая взыскиваемая сумма штрафов - 12 445 200 сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

URL: https://www.vb.kg/371389
Теги:
дороги, нарушения, ПДД, штраф
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