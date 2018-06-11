Австрия закрывает семь мечетей и депортирует имамов

Австрия закрывает семь мечетей, получающих финансирование из-за рубежа, и депортирует имамов, подозреваемых в связях с турецкими националистами. Также ликвидируется группа "Арабское религиозное сообщество", которая управляет шестью мечетями, сообщает русская служба BBC.

Вена объясняет такое решение необходимостью подавления "политического ислама" и борьбой с турецким национализмом.

Австрийские власти заявили, что изучают биографию 60 из 260 имамов, 40 из которых состоят в мусульманской группе ATIB, близкой к турецкому правительству. На сегодняшний день уже принято решение о депортации 11 человек.

"Параллельному обществу, политическому исламу и радикальным тенденциям не место в нашей стране", - заявил канцлер Себастьян Курц в пятницу. Он добавил, что право властей на вмешательство в прошлом "использовалось недостаточно".

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана назвала действия Вены "исламофобскими, расистскими и дискриминационными".

"Цель этих нападок на мусульманское сообщество - набрать дешевые политические очки", - написал в "Твиттере" пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын.

Он добавил, что "идеологизированные методы работы австрийского правительства нарушают основные правовые принципы, права меньшинств и этику совместного существования".

По данным BBC, австрийские власти действуют на основании закона о запрете иностранного финансирования, вступившего в силу в 2015 году. Он затрагивает в том числе религиозные организации, получающие деньги из-за рубежа.

Сообщается, что для идентификации мечетей и имамов, заподозренных в связях с радикалами и националистами, австрийские власти сотрудничали с национальной мусульманской организацией IGGÖ.

В апреле этого года в СМИ появились фотографии детей в турецкой военной форме, обыгрывающих в венской мечети Дарданелльскую операцию. Это была попытка Уинстона Черчилля завоевать Константинополь в ходе Первой мировой войны в 1915 году, она закончилась победой турок.

Как писали австрийские издания, дети играли мертвых и были накрыты турецкими флагами.

Одна из закрываемых мечетей связана с турецкой ультранационалистической организацией "Серые волки". Остальные шесть принадлежат Арабскому религиозному сообществу: три из них находятся в Вене, две - в Верхней Австрии и одна - в Каринтии.

Издание напоминает, что одной из главных тем предвыборной кампании Себастьяна Курца - федерального канцлера Австрии, был ислам и встревоженность австрийцев по поводу иммиграции и интеграции мусульман. Его консервативная Австрийская народная партия сформировала коалицию с ультраправой Партией свободы.

Президент Эрдоган же поддерживает традиционные мусульманские ценности. Возглавляемая им Партия справедливости базируется на политическом исламе.

Курц хочет положить конец переговорам о включении Турции в Евросоюз, что вызывает у президента Эрдогана крайне негативную реакцию.

Кроме Австрии, ограничить иммиграцию мусульман в Европу хотят Венгрия, Словакия, Чехия и Польша. Из-за этого у этих стран происходят трения с Германией, которая в 2015 году приняла около миллиона беженцев из преимущественно мусульманских стран.

В Турции находится более трех миллионов сирийских беженцев, и она заявляет, что ЕС недостаточно помогает Анкаре.

В мае 2017 года Турция наложила вето на сотрудничество НАТО с Австрией. В результате этого Вена не сможет сотрудничать в военной сфере еще с 41 страной, тогда как Турция - ключевой игрок в НАТО, подчеркивает BBC.