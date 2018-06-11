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В связи с Орозо айтом кыргызстанцы будут отдыхать три дня

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- Виктория Григоренко
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ДУМК определил дату празднования Орозо айт - 15 июня пятница. Этот день в Кыргызстане объявлен выходным. Об этом VB.KG сообщил ведущий специалист Минтруда Мунара Кожомкулова.

"Согласно статье 113 Трудового кодекса КР, мусульманские праздники Курман айт и Орозо айт считаются нерабочими днями. Следовательно, на этой неделе кыргызстанцы отдохнут три дня", - проинформировала Кожомкулова.

Как уточнили в Духовном управлении мусульман КР, решение о утверждение даты окончания поста для верующих принято духовенством Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

URL: https://www.vb.kg/371393
Теги:
Орозо айт, праздник, ДУМК
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